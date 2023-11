Ces radars vont punir les conducteurs qui freinent au dernier moment

Après une première phase de test en Espagne en 2022, le Royaume-Uni s'apprête à déployer à son tour des radars de nouvelle génération. Ces appareils sont capables de flasher les automobilistes qui pilent juste avant de passer devant un radar.

D'année en année, les radars se perfectionnent pour sanctionner d'autres comportements sur la route. On pense notamment à ces radars capables de détecter le nombre de passagers à bord ou encore à ces radars de nouvelle génération qui peuvent mesurer les nuisances sonores des véhicules.

En 2021, nous avons évoqué dans nos colonnes des radars d'un nouveau genre. Testés en Espagne, ils ont la faculté de flasher les automobilistes qui freinent brusquement avant d'entrer dans la zone de scan. Surnommés “radars anti-freinage”, ces appareils se sont démocratisés sur les routes espagnoles, après une première phase d'essai concluante.

Les radars anti-freinage font leur début en Angleterre

Or et comme le rapportent nos confrères du journal Ouest France, le Royaume-Uni s'apprête à son tour à déployer ces radars de nouvelle génération sur certains axes routiers. Comment fonctionnent-ils ? Pour faire simple, ces radars s'accompagnent de caméras mobiles, placées avant et après la position du radar.

Grâce à elles, le radar peut donc distinguer les automobilistes qui maintiennent leur vitesse avant et après le radar, de ceux qui ont freiné brusquement avant d'arriver devant l'appareil de contrôle. Il convient de rappeler que ce genre de comportement, à savoir piler devant un radar, peut provoquer des ralentissements et surtout des accidents.

La France épargnée pour l'instant

Pour l'instant, il n'est pas encore question d'instaurer ces radars sur les routes françaises. “Il n'est pas prévu de déployer ce type de radar en France. La stratégie nationale concernant les radars a été définie en 2015, puis revue en 2018. Il n'a jamais été question de radars anti-freinage”, avait déclaré la Sécurité routière en mars 2022.

Pour rappel, l'Espagne fait figure de pointe dans le domaine. En plus des radars anti-freinage, nos voisins espagnols ont également déployé sur les routes les fameux radars Velolaser en août 2023. Ces petits appareils sont de véritables machines à PV. Pour cause, ils sont capables d'enregistrer trois infractions à la seconde, sur trois voies en parallèle et jusqu'à 1500 mètres de distance. La France a d'ailleurs montré son intérêt pour les Velolaser. 300 radars de ce type devaient être déployés en test en 2023, mais finalement l'opération a été repoussée à une date ultérieure.

Source : Ouest France