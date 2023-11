L’Intelligence Artificielle sait désormais créer des vidéos à partir de vos descriptions textuelles

En un an, les IA génératives ont évolué de « simples » assistants textuels, à créateurs d’images, à générateurs de vidéos, comme le prouve la dernière invention de Stability AI : Stability Video Diffusion.

Si vous suivez un tant soit peu l’actualité des grands modèles de langage et de l’IA, le nom de Stable AI doit vous être familier. Bien que cette entreprise soit moins connue qu’OpenAI ou Google, elle a déjà mis à disposition du public une IA telle que Stable Diffusion qui, comme Midjourney ou DALL-E, permet de générer des images à partir de descriptions textuelles, ou encore Stable Doodle, qui tranforme vos croquis en dessins.

Les ingénieurs de la compagnie se sont appuyés sur leurs recherches précédentes pour présenter aujourd’hui la prochaine évolution de leur intelligence artificielle : la création de vidéos plus ou moins réalistes en haute résolution. Le modèle latent de diffusion vidéo créé par Stable Diffusion permet de générer des images et des vidéos à partir de descriptions textuelles. Leur style peut aller de la photographie réaliste à l’art abstrait. Pour parvenir à ce résultat, Stability AI a ajouté une dimension temporelle aux créations de l’IA et « ajusté chaque image sur de petits ensembles de données vidéo de haute qualité ».

Cette IA permet de créer des vidéos de grande qualité à partir de vos descriptions textuelles

Cela dit, si vous souhaitez réaliser un long métrage avec Stable Video Diffusion, ne vous ruez pas tout de suite sur Github. La technologie actuelle ne permet pour l’instant de générer que de 2 secondes à 25 images/s maximum (SVD étant proposé sous deux formes, SVD et SVD-XT) à une résolution de 1024 x 576 pixels. Peu importe, car la compagnie insiste sur ce point : « ce modèle n’est pas destiné à des applications réelles ou commerciales à ce stade. Votre avis et vos commentaires sur la sécurité et la qualité sont importants pour affiner ce modèle en vue de son éventuelle publication. »

Malgré ces limitations, le visionnage de la vidéo publiée sur YouTube suffira à vous en convaincre : avec SVD, Stability AI ouvre bel et bien l’ère de la création vidéo assistée par l’IA pour tous.