La NASA tire un laser à 16 millions de kilomètres de la Terre et c’est une révolution

La NASA vient de mener avec succès un test qui pourrait bien révolutionner les communications dans l'espace. Un laser a été tiré depuis la Terre à 16 millions de kilomètres de là, vers un satellite qui l'a reçu et répondu.

Loin, très loin au-dessus de nos têtes, un vaisseau poursuit son voyage vers un monde mystérieux. Lancé le 13 octobre dernier, le satellite Psyché se dirige vers un astéroïde du même nom afin de l'étudier. S'il intrigue tant les scientifiques, c'est qu'il est en grande partie fait de métal et non de roche. À l'écriture de ces lignes, l'appareil de la NASA est à environ 16 millions de kilomètres de la Terre, et l'agence spatiale américaine en a profité pour tenter une expérience potentiellement révolutionnaire.

En Californie, sur les collines à l'extérieur de Los Angeles, les ingénieurs activent une balise de liaison montante, c'est-à-dire un laser proche de l'infrarouge, et la pointe en direction de Psyché. Environ 50 secondes plus tard, un émetteur-récepteur embarqué sur le satellite reçoit le laser et en tire un à son tour. Il est réceptionné par l'observatoire de Palomar, près de San Diego. C'est la première fois qu'un tel échange se produit avec succès, sachant que des données ont transité pendant les “tirs”.

La NASA a réussi à tirer un laser vers le satellite Psyché à 16 millions de km de la Terre

Le test fait partie du système DSOC, pour Deep Space Optical Communications, que la NASA cherche à développer. Son objectif : la communication dans l'espace via la lumière laser, et plus par ondes radio. En plus d'accélérer considérablement la vitesse des échanges, cela permet aussi de transmettre entre 10 et 100 fois plus d'informations par unité de temps qu'actuellement. Une véritable révolution dont pourront se servir les astronautes de la future base lunaire par exemple, ou pour les premiers explorateurs de Mars.

Lire aussi – La NASA a besoin de votre smartphone pour étudier les ovnis

Fort de ce premier succès, la NASA va continuer ses tests à mesure que Psyché continue son trajet. Sa destination se situe dans la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Il devrait y arriver en 2029, avant de passer 29 mois à étudier l'étrange monde métallique qui s'y trouve.

Source : Space