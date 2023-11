PS4, PS5 : Sony risque une amende de presque 6 milliards d’euros pour avoir vendu ses jeux trop cher

C’est désormais officiel : Sony se retrouvera bien au tribunal face aux consommateurs britanniques en risquant une amende de presque 6 milliards d’euros. L’année dernière, un recours collectif avait été déposé contre la firme japonaise, jugeant que celle-ci profite de sa position dominante sur le marché PlayStation pour vendre ses jeux à un prix exorbitant.

Sony risque gros. L’année dernière, un groupe de consommateurs britanniques s’en est pris au géant japonais, l’accusant de vendre beaucoup trop cher les jeux PS4 et PS5 sur son PlayStation Store. Selon le recours collectif, le constructeur étant le leader incontesté de la vente dématérialisée de ses jeux, rien ne l’empêche d’appliquer des tarifs trop élevés, rechignant notamment à appliquer des promotions régulières, forçant ainsi les joueurs à dépenser plus d’argent pour avoir accès à leurs jeux.

Alex Neill, l’instigateur de ce recours collectif, affirmait alors agir pour le compte de 8,9 millions de consommateurs britanniques. Sony avait alors contesté l’action en justice, estimant celle-ci invalide. Il faut dire que la société a tout à perdre dans ce procès, notamment une coquette somme d’argent. Alex Neill réclame en effet, en guise de réparation, pas moins de 5 milliards de livres sterling de la part de l’entreprise, soit 5,75 milliards d’euros à l’heure où sont écrites ces lignes.

Accusée d’arnaquer les joueurs PlayStation, Sony risque très gros

Mais les efforts de Sony pour échapper au procès n’auront pas suffi. Ce mardi 21 novembre, la justice britannique a refusé sa demande d’annuler l’action en justice. « Il s’agit de la première étape pour que les consommateurs récupèrent ce qui leur est dû parce que Sony a enfreint la loi », s’est félicité Alex Neill. « Par cette action, nous cherchons à mettre un terme à ce comportement illégal et à faire en sorte que les clients soient dédommagés. »

Les consommateurs, justement, devraient toucher une somme si le procès est remporté. Ces derniers pourront récupérer entre 67 et 562 livres sterling de réparation (entre 77 € et 646 €). Toutes personnes ayant acheté un jeu PlayStation entre 19 août 2016 et le 19 août 2022 sur le PS Store au Royaume-Uni est considéré comme participant à ce recours collectif, sauf si choisit elle-même de se retirer.

