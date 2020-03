Final Fantasy 7 Remake : surprise, les livraisons démarrent plus tôt que prévu

Square Enix lance les livraisons de Final Fantasy 7 Remake avec un peu d’avance dans le contexte du Covid-19. De nombreux joueurs en Europe et en Australie recevront donc leur copie physique du jeu avant la date de sortie fixée au 10 avril 2020.

Si le confinement commence à devenir pesant pour vous, voici une nouvelle qui pourrait vous redonner du peps. Vous faite partie de ceux qui ont précommandé Final Fantasy 7 Remake au meilleur prix ? Square Enix vient d’annoncer l’expédition des précommandes plus tôt que prévu en Europe et en Australie. L’éditeur souhaite que le maximum de joueurs obtiennent leur copie physique en temps et en heure face aux incertitudes créées par la pandémie du covid-19 quant aux délais de livraison.

Il y a quelques jours, l’entreprise disait craindre des retards de livraison pour les copies physiques du jeu à cause des perturbations logistiques que connaissent de nombreux pays dans le monde. Square Enix fait donc un geste en faveur des joueurs dans cette période de confinement. « Notre principale priorité est que tout le monde, y compris ceux qui vivent dans les pays qui traversent actuellement le plus de perturbations, puissent jouer lors du lancement », peut-on lire dans son communiqué.

Final Fantasy 7 Remake : Square Enix vous prie d’éviter les spoils

L’éditeur a pris la décision de « de livrer le jeu plus tôt que prévu en Europe et en Australie ». Bonne nouvelle donc pour les joueurs. « Il y a de grandes chances que certains d’entre vous dans ces régions reçoivent une copie du jeu avant la date de sortie mondiale du 10 avril », ajoute l’entreprise qui demande aux chanceux qui pourront découvrir Final Fantasy 7 Remake avant tout le monde de respecter les autres joueurs en évitant de spoiler le contenu avant le 10 avril.

S’il est vrai que beaucoup ont connu le jeu d’origine sorti en 1997, ce remake est une version entièrement revisitée. « Final Fantasy VII Remake est un nouveau jeu qui comprend encore de nombreuses surprises pour tout le monde », explique Yoshinari Kitase et Tetsuya Nomura respectivement producteur et réalisateur du jeu. Pour rappel, une partie du jeu est disponible en démo depuis le 2 mars 2020.

Enfin, la date de disponibilité de la version dématérialisée n’a pas bougé. Sur PS4 où le jeu sera lancée en exclusivité temporaire, le début des téléchargements sur le PlayStation Store est toujours fixé au 10 avril, à moins qu’un changement surprise intervienne dans les joueurs à venir.