PS5 : les jeux se chargeront aussi vite qu’un film sur Netflix

Le temps de chargement de la PS5 est l’un de ses points forts. Sony l’a confirmé récemment, le chargement des jeux sera ultra-rapide. Et si cela ne vous permet pas de vous faire une idée de ce que cela donnerait en pratique, la firme compare ce temps de chargement à celui d’un contenu sur Netflix, ce qui encouragera les joueurs à lancer plus souvent des sessions de jeux rapides.

Un journaliste du site Kotaku nous fait part de la substance d’une rencontre que Sony a eue récemment avec des développeurs. Ces derniers se montrent très enthousiastes sur les performances de la PS5, et notamment sur son temps de chargement . « Jouer à un jeu PS5 devrait être aussi simple que Netflix ». Du démarrage de la console au chargement des menus, en passant par le lancement des jeux, l’expérience sera particulièrement fluide.

« Ils [Sony] veulent donner aux joueurs l’impression qu’ils peuvent charger un jeu immédiatement et savoir exactement combien de temps une activité donnée va leur prendre. Ils veulent que les gens se sentent plus enclins à jouer par petites rafales plutôt que de ne vouloir allumer la console que lorsqu’ils ont quelques heures à perdre », explique le journaliste Jason Schreier. Entrer et sortir des jeux avec une facilité déconcertante, c’est une très bonne nouvelle pour les joueurs.

Une PlayStation 5 plus rapide et plus flexible

La PlayStation 5 y parviendra grâce à son SSD PCIe 4.0 dont Sony a venté les mérites lors de sa conférence il y a quelques jours. La vitesse d’écriture de la console est supérieure à 5 Go/s, une performance qu’offre les SSD NVMe haut de gamme. La PS5 pourra charger des données beaucoup plus vite que la PS4. Alors qu’il faut 20 secondes à cette dernière pour charger 2 Go de données, la PS5 pourra charger deux fois plus de données en un quart de seconde.

En dehors de cette réactivité, Sony veut également offrir aux joueurs la possibilité de rendre l’installation des jeux modulaires. Dans une interview accordée au site Wired en octobre 2019, Mark Cerny, l’architecte en chef de la PS5 a déclaré que les joueurs pourront installer uniquement les parties d’un jeu dont ils ont besoin (par exemple uniquement la campagne solo). Cela permettra non seulement de ménager l’espace de stockage SSD (815 Go de base), mais aussi d’améliorer le temps de chargement.

Source : Resetera