PS5 et Xbox Series X : leur lancement serait retardé pour éviter des prix trop élevés

La rumeur selon laquelle les lancements des PS5 et Xbox Series X seraient retardés enfle un peu plus chaque semaine. Cette fois, c’est DFC Intelligence, un cabinet d’étude qui a pignon sur rue, qui l’affirme : les deux consoles pourraient bien ne pas être lancées en 2020.

Les prochaines consoles de Sony et Microsoft devraient normalement sortir cette année. C’est ce qu’avaient annoncé les deux constructeurs l’an passé. On s’attendait d’ailleurs à de nouvelles annonces d’ici les 2 à prochains mois, et à une commercialisation un ou deux mois avant Noël. Mais voilà : le Coronavirus risque fort d’entraîner des retards de production, et donc de livraison. La PS5 et La Xbox Series X seront-elles prêtes à temps ? Peut-être pas, à en croire DFC Intelligence, un cabinet d’études de marché spécialisé dans le jeu vidéo.

Les consoles pourraient ne pas voir le jour en 2020

Voilà un vrai coup de massue pour les joueurs du monde entier : il se pourrait bien que les PS5 et Xbox Series X ne sortent pas cette année. Ou, si Sony et Microsoft se décident malgré tout à les lancer d’ici la fin d’année, les stocks pourraient être très limités. C’est ce qu’anticipe le cabinet d’études de marché stratégique DFC Intelligence, qui affirme que « le coronavirus est susceptible d’avoir un impact majeur à court terme sur la livraison des deux consoles. Il y a de fortes chances que l’un des deux, voire les deux systèmes, ne soit pas lancé en 2020. Et si les consoles sortent, l’offre sera probablement limitée et le prix initial pourrait être plus élevé que prévu. Actuellement, l’économie est dans un état d’incertitude sans précédent. Même si la situation s’améliore en quelques semaines, la capacité de fabriquer et de sortir un nouveau système de jeu haut de gamme a déjà été sérieusement affectée. »

A lire aussi : Microsoft tiendra une conférence en ligne pour présenter la Xbox Series X suite à l’annulation de l’E3 2020

Si les deux consoles sont théoriquement attendues pour novembre, il se pourrait bien que les stocks d’approvisionnement ne suivent pas, ou que, dans le pire des scénarios, Microsoft et Sony repoussent leur lancement à l’année prochaine. Un retard lié bien entendu à la pandémie de Coronavirus qui sévit partout dans le monde et qui empêche notamment les usines de fabriquer les composants nécessaires aux consoles à un prix descend.

DFC Intelligence se veut néanmoins rassurant en expliquant que « la PlayStation 5 et la Xbox Series X sortiront pour satisfaire la demande des consommateurs. Le défi que doivent relever Sony et Microsoft est de s’assurer qu’ils lancent des consoles qui répondent aux attentes. Compte tenu de la situation actuelle, attendre pour s’assurer qu’ils fournissent le bon produit dès le départ est le choix le plus prudent. »

Source : WCCFtech