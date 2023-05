Sony Xperia 1 V officiel : on prend les mêmes et on recommence

Sony dévoile deux nouveaux smartphones, dont le très ambitieux Xperia 1 V. Ce flagship reprend en grande partie la fiche technique de son prédécesseur, notamment au niveau de l’écran, de la batterie et partiellement de la photo. Outre une actualisation de la plate-forme, le Xperia 1 V profite d’un nouveau capteur photo principal exploitant enfin la technologie quad-bayer. Le tout pour un prix qui est très élevé, mais reste stable malgré l’inflation.

Sans surprise, Sony profite du printemps pour lancer deux nouveaux smartphones. Sans surprise parce que le géant nippon lance généralement au moins un smartphone en début d’année. En outre, avec l’arrivée successive des terminaux haut de gamme de Vivo, Xiaomi, Samsung, Huawei ou encore Motorola, il est temps pour la firme japonaise de renouveler son offre. Notamment avec un porte-étendard qui va, comme toujours, combiner les savoir-faire technologiques des autres divisions de la firme japonaise.

L’identité des deux smartphones n’est pas une surprise non plus : il s’agit du Xperia 1 V et du Xperia 10 V, qui vont remplacer les Xperia 1 IV et Xperia 10 IV. Ces deux smartphones seront en vente dans le courant du mois de juin. Fin du mois pour le premier (avec des précommandes qui démarreront le 1er juin et qui dureront pas moins de 4 semaines) et moitié du mois pour le second.

Le Xperia 10 V sera vendu 449 euros, tandis que le Xperia 1 V sera proposé à 1399 euros. Soit le même prix que son prédécesseur. Pas d’inflation des tarifs chez Sony donc, c’est déjà ça, alors que la concurrence n’a généralement pas eu autant de scrupule. Mais si vous trouvez cela cher, sachez que la firme offre l’excellent casque XM5 (d’une valeur de 400 euros quand même) pour tout achat du téléphone avant le 16 juillet.

Le Xperia 1 V bénéficie d'un nouveau capteur photo principal

Si le prix du Xperia 1 V n’augmente pas, faut-il y voir un certain immobilisme chez Sony cette année ? En partie, c’est vrai. La fiche technique du Xperia 1 V est basée sur celle de son prédécesseur. Vous y retrouvez notamment le même écran, une batterie avec la même capacité et acceptant la même puissance de charge, ainsi qu’une configuration photo assez proche. Le tout est servi par une plate-forme actualisée et un design épuré dans la lignée des Xperia où le principal changement est la taille des objectifs photo dans le module dédié à l’arrière. À première vue, nous serons donc sur une expérience voisine (pour ne pas dire identique).

Le seul grand changement du Xperia 1 V est le capteur photo principal. C’est lui qui va faire toute la différence. Ce capteur CMOS entre dans la famille des Exmor T dont la particularité est d’empiler deux couches de pixels. Résultat : le capteur est non seulement plus grand que celui du Xperia 1 IV, passant de 1/1,7 pouce à 1/1,35 pouce, mais il dispose aussi d’une définition quatre fois plus importante, passant de 12 à 48 mégapixels.

Chaque pixel mesure 1,14 micron. Mais combinés quatre à quatre, le pixel d’une photo de 12 mégapixels atteint 2,24 microns. C’est mieux que les 1,8 micron des capteurs principaux des Xperia 1 III et IV. Le capteur inclut encore un autofocus Dual Pixel. L’objectif 24 mm ouvre quant à lui un peu moins grand, parce que le capteur a grossi. L’ouverture est à f/1.9 au lieu de f/1.7. Et il y a toujours le stabilisateur optique. Un revêtement Zeiss T* est toujours présent sur les lentilles. Avec un tel équipement, Sony promet des photos de nuit aussi belles qu’avec un APN plein format. Nous avons hâte de voir cela.

Deux autres changements importants sont à noter : l’arrivée d’un micro dédié à la captation vidéo, qui va largement améliorer la qualité du son en captation vidéo, et la suppression du capteur ToF qui était pourtant très appréciable pour accélérer la mise au point. Pour finir, Sony a intégré quelques changements logiciels qui impactent la photo et la vidéo.

La fiche technique du Xperia 1 V apporte peu de changements

Le reste de l’équipement photo est directement repris du Xperia 1 IV :

Ultra grand-angle 12 mégapixels avec autofocus et objectif ouvrant à f/2.2.

avec autofocus et objectif ouvrant à f/2.2. Téléobjectif 12 mégapixels avec autofocus à détection de phase, stabilisateur optique, zoom optique continu 3,5x-5,2x et objectif ouvrant à f/2.3-2.8 selon le rapport de zoom choisi

avec autofocus à détection de phase, stabilisateur optique, 3,5x-5,2x et objectif ouvrant à f/2.3-2.8 selon le rapport de zoom choisi Selfie 12 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.0

Espérons qu’il n’y aura pas trop de différences de qualité entre le capteur principal et les capteurs secondaires pour éviter les déceptions. Voici enfin le reste de la fiche technique qui n’offre pas de grande surprise, Sony s'appuyant fortement sur les forces de ses flagships précédents et en actualisant les éléments qui le nécessitent :

Écran 6,5 pouces OLED UltraHD+ compatible 120 Hz et HDR BT.2020

compatible 120 Hz et HDR BT.2020 processeur Snapdragon 8 Gen 2

12 Go de RAM et 256 Go de stockage extensibles par microSDXC

extensibles par microSDXC batterie 5000 mAh compatible charge rapide filaire 33 watts et charge sans fil

compatible charge rapide filaire 33 watts et charge sans fil Lecteur d’empreinte digitale sur la tranche

Double haut-parleur symétrique en façade

symétrique en façade Port jack 3,5 mm et connexion Bluetooth 5.3

Compatibilité WiFi 7 tri-band

Coque étanche IP68 en aluminium et en verre minéral Gorilla Glass Victus 2

Finissons cet article avec le Xperia 10 V. Voici les principales caractéristiques techniques, dont la majorité est héritée du Xperia 10 IV :