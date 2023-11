Sony veut lancer les premiers smartphones capables de détecter les photos falsifiées

Les smartphones de Sony n’ont jamais vraiment été les plus populaires, mais ils sont chaque fois équipés de technologies assez intéressantes que l’on ne retrouve pas ailleurs. Sony travaillerait d’ailleurs sur une manière de prévenir la falsification des photos.

Sony aurait l'intention d'introduire une fonction révolutionnaire sur ses prochains téléphones Xperia 1 VI et 5 VI, afin de lutter contre la falsification d'images. Ces deux smartphones arriveront dès l’année prochaine, et viendrons succéder aux Xperia 1 V et Xperia 5 V, donc il ne faut pas les attendre avant au moins le deuxième trimestre de l’année 2024.

Selon un rapport d'un site d'information japonais fiable, connu pour ses informations précises sur les produits Sony, ces nouveaux modèles Xperia intégreront une fonction de signature numérique des images “inédite au monde”.

Lire également – L’Intelligence Artificielle sait désormais créer des vidéos à partir de vos descriptions textuelles

Sony veut empêcher la falsification d’images sur ses smartphones

La fonction de signature numérique devrait permettre d'ajouter une signature unique aux images immédiatement après leur capture. Cette signature servira d'outil de vérification, permettant aux utilisateurs de confirmer l'authenticité des photos et d'identifier toute falsification.

L'application potentielle des signatures numériques pourrait avoir un impact plus important dans les entreprises et les médias, en garantissant par exemple l'intégrité des images utilisées pour les reportages, comme le précise Sony dans un communiqué de presse.

Ce qui est sûr, c’est que l'intégration d'une puce de signature numérique pourrait révolutionner la manière dont les utilisateurs vérifient l'authenticité des images et discernent les altérations. Cependant, des questions subsistent quant à la compatibilité de cette fonctionnalité avec diverses applications, en particulier les réseaux sociaux. Il reste à savoir comment les différents supports accueilleront cette technologie, et s’ils peuvent s’en inspirer pour leurs propres plateformes.

Bien que les détails spécifiques du système de signature numérique ne soient pas encore disponibles, la rumeur s'aligne sur l'annonce récente de Sony selon laquelle certains modèles de reflex numériques recevront une fonction similaire par le biais d'une mise à jour logicielle. En attendant, on ne peut que spéculer sur la manière dont fonctionnera cette technologie. On imagine par exemple que l'examen des métadonnées des images et des vidéos permettra peut-être de savoir si le contenu a été modifié ou non, mais il faudra attendre davantage d’informations de Sony pour en être sûrs.