MWC 2020 : Sony annule sa participation à cause de l’épidémie de coronavirus

Sony ne participera pas au MWC 2020. Le constructeur explique dans un communiqué préférer jouer la carte de la sécurité et organisera une conférence en ligne le 24 février 2020.

Après LG, ZTE ou encore Ericsson et Nvidia, Sony annonce qu’il annule sa participation au MWC 2020. Le plus grand salon mobile de l’année devra donc compter sans une nouvelle tête d’affiche. Sony explique dans un communiqué avoir « suivi la situation suivant l’irruption de l’épidémie de coronavirus, qui a été déclarée urgence de santé mondiale par l’OMS le le 30 janvier 2020 ».

Et de poursuivre : « étant donné que nous plaçons la sécurité et le bien-être de nos clients, partenaires, média et employés, nous avons pris la décision difficile de ne pas participer au MWC 2020 à Barcelone, Espagne ». Le constructeur nippon explique qu’il n’y aura donc pas, comme c’était initialement prévu, de conférence sur le salon le 24 février 2020 à 8:30 (Paris).

Conférence de presse vidéo

Sony précise néanmoins qu’une conférence de presse vidéo aura lieu durant le créneau horaire initialement prévu « via notre chaine Youtube officielle Xperia pour partager nos nouveautés produits excitantes ». L’annonce de Sony tombe assez mal pour l’édition 2020 du MWC, d’autant que cet événement est réservé aux professionnels et médias, et que de nombreux journalistes visitent l’événement au travers de voyages presse organisés par les marques.

Sony a néanmoins confirmé au site espagnol Xatakamovil que les journalistes et bloggers invités par Sony qui le désirent pourront maintenir leur voyage. Tout en sachant que rien ne sera organisé par Sony sur place. Outre Sony, on a appris ce lundi que Samsung a décidé de réduire sa présence sur le MWC 2020. De nombreux responsables et employés de la marque ne feront pas le déplacement en Europe.

Pour l’heure, Samsung maintient néanmoins bien une présence sur le salon, tout en se réservant le droit de changer de position en fonction de l’évolution de la situation.

Source : Sony