Xperia 1 V : voici la 1re image du prochain smartphone de Sony

Alors que l'on attend toujours la présentation officielle de l'Xperia 1 V, un utilisateur sur Weibo vient tout juste de publier ce qui semble être une photo volée du futur smartphone de Sony. L'occasion pour nous de remarquer des changements notables sur la partie photo par rapport au Xperia 1 IV.

Alors que les fuites se sont succédées ces dernières semaines concernant les Galaxy S23 de Samsung et les Xiaomi 13, Sony s'est plutôt bien débrouillé pour préserver le mystère autour de l'Xperia 1 V. Enfin, jusqu'à ce vendredi 3 février 2023.

En effet, l'utilisateur de Weibo Zackbuks vient de publier sur le réseau social chinois ce qui semble être une première photo du futur smartphone premium de Sony. Cette image ne montre pas grand chose, hormis la façade arrière de l'appareil. L'occasion pour nous de constater les changements apportés sur la partie photo du téléphone.

Voici la première image volée de l'Xperia 1 V de Sony

En focalisant son attention sur l'îlot de capteurs, on remarque l'absence de certains capteurs présents sur l'Xperia 1 IV, comme le capteur ToF et le capteur RGB avec filtre IR. S'il s'agit bel et bien de l'Xperia 1 V, il faudra donc composer avec trois capteurs seulement (dont les spécificités restent à déterminer évidemment). Par ailleurs, on remarque également que Sony a déplacé le flash LED pour l'installer directement dans l'îlot, alors qu'il était situé sur la partie supérieure de l'Xperia 1 IV.

Juste à droite de l'ensemble photo, on remarque la présence d'un logo NFC, ce qui suggère donc que nous sommes devant une version internationale, et non un modèle pour le marché japonais (qui aurait un logo Felica à la place). Bien entendu, il convient de prendre ces informations avec des pincettes, mais il faut soulever que la publication de cette photo survient à quelques semaines seulement de l'ouverture du MWC 2023 de Barcelone.

On sait déjà que Sony sera présent à l'évènement, et qui sait, la marque nippone pourrait donc profiter de l'occasion pour lever le voile sur son futur flagship. Si c'est le cas, il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de pouvoir se procurer l'appareil. Généralement, Sony lance ses smartphones peu de temps après leur présentation. Ce fut le cas avec l'Xperia 1 IV, dévoilé le 11 mai 2022 et lancé sur les différents marchés le 11 juin 2022, soit un petit mois après. Pour rappel, le dernier smartphone en date de Sony n'est autre que l'Xperia 5 IV, une version compacte du Xperia 1 IV dotée d'une batterie généreuse et d'un SoC Snapdragon 8 Gen 1.

