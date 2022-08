Sony tease l’arrivée de son Xperia 5 IV pour le 1er septembre

Après avoir lancé le Xperia 1 IV en mai 2022, un smartphone pensé avant tout pour la photo, Sony va revenir sur le devant de la scène dès ce 1er septembre 2022. En effet, la marque a donné rendez-vous aux fans à cette date pour la présentation d'un nouveau smartphone compact. Tout porte à croire qu'il s'agira du Xperia 5 IV.

Comme vous le savez peut-être, Sony a lancé en mai 2022 son nouveau fleuron : le Xperia I IV. Avec ce smartphone, la firme nippone a mis le paquet sur la partie vidéo, avec un appareil capable de filmer en 4K et en 120 images secondes, et ce avec tous les objectifs.

Le reste de sa fiche technique était tout aussi séduisante, entre son écran OLED 6,5″ pour une définition maximale de 3840 x 1644 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accompagné de 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne.

Or, nous venons d'apprendre que Sony va revenir sur le devant de la scène avec un nouveau smartphone dès le 1er septembre 2022. En effet, la firme japonaise vient d'inviter les fans à cette date pour assister à la tenue d'un évènement dédié à la présentation d'un nouveau Xperia.

Sony présentera l'Xperia 5 IV le 1er septembre 2022

“Soyez créatif. Choisissez le compact”, peut-on lire dans la bande-annonce diffusée par Sony. Cat Burns, chanteuse et musicienne britannique, donne rendez-vous aux utilisateurs ce 1er septembre pour découvrir son nouveau clip tourné en intégralité avec ce nouveau smartphone Sony.

Vous l'aurez compris, tout indique que Sony s'apprête à dévoiler son prochain smartphone compact de milieu de gamme, à savoir l'Xperia 5 IV. Pour rappel, la série Xperia 5 de Sony propose généralement des appareils plus abordables que les Xperia 1, considérés comme les fers de lance de la compagnie. Selon les premiers documents relatifs à l'appareil, nous serons bel et bien en présence d'un téléphone compact avec 155,74 mm de hauteur, contre 165 mm pour le Xperia 1 IV.

Le dernier Xperia 5 en date, à savoir le Xperia 5 III, est sorti le 24 septembre 2021 au prix de 999 €. Il était équipé d'un écran OLED en FHD+ 120 Hz 6,1″, et on retrouvait sous le capot un Snapdragon 888. Il profitait d'une batterie généreuse de 4500 mAh, compatible avec la recharge rapide 30 W.