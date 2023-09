Xperia 5 V officiel : Sony baisse le prix, mais fait aussi quelques concessions

Un an jour pour jour après le Xperia 5 IV, Sony renouvelle son petit smartphone haut de gamme. Appelé très logiquement Xperia 5 V, ce nouveau téléphone se distingue de son prédécesseur par un prix en baisse. Un effort commercial consenti en échange d’une autre concession sur la fiche technique. Et pas n’importe laquelle puisqu’elle concerne la photo. Présentations.

Le 1er septembre 2022, Sony officialisait l’arrivée de son Xperia 5 IV. Un smartphone de petite taille qui subissait une augmentation tarifaire de 50 euros, mais qui contrebalançait cela par quelques améliorations sur la fiche technique : écran plus lumineux, nouveau processeur plus puissant et batterie plus généreuse. En revanche, Sony revoyait à la baisse la configuration photographique avec un téléobjectif moins qualitatif.

Sony vend le Xperia 5 V 50 euros moins cher que le Xperia 5 IV

Le Xperia 5 IV s’est révélé, lors de nos tests, être un smartphone très agréable, largement capable de concurrencer l’iPhone 14 (vendu quasiment le même tarif). Et il confirmait aussi la pertinence du marché des « petits smartphones haut de gamme » sur lequel se positionne l’iPhone classique, les ZenFone et les Xperia 5. Nous sommes donc ravis d’apprendre, un an jour pour jour après le Xperia 5 IV, que Sony persévère sur ce segment avec une cinquième génération.

Voici donc le Xperia 5 V, nouveau fleuron petit format de Sony. Un téléphone qui se distingue de son prédécesseur par son prix. En effet, le Xperia 5 V sera commercialisé en France à 999 euros (prix public conseillé). Soit le même prix que le Xperia 5 III. Et donc 50 euros moins cher que le Xperia 5 IV. Le smartphone repasse donc sous la barre des 1000 euros après l'inflation de 2022. C’est une très bonne nouvelle. Bien sûr, à l’heure d’une certaine inflation sur les composants, une baisse de prix implique une fiche technique différente.

Le Xperia 5 V est privé de téléobjectif

Et justement, il y a un changement significatif : le retrait du téléobjectif. En 2020, Sony avait déjà rogné sur ce composant. Cette année, il est tout simplement supprimé. Sony offre donc une expérience plus proche de l’iPhone 14 et du ZenFone 10, ces deux principaux concurrents. Jusqu’à présent, la firme japonaise pouvait s’enorgueillir d’offrir un spectre fonctionnel plus large. Ce n’est plus le cas. Il n’y a donc plus qu’un capteur principal et un capteur ultra-grand-angle.

Heureusement, ces deux derniers sont repris à l’identique du Xperia 1 V du début d’année. Nous avons pu mesurer leurs qualités lors de notre test complet. Et force est de constater que le nouveau capteur 48 mégapixels avec objectif ouvrant à f/1.9 est une belle amélioration. Quant au capteur selfie, il s’agit du même module 12 mégapixels du Xperia 5 IV et du Xperia 1 V. Pour le reste, le Xperia 5 V reprend l’écran de son prédécesseur dans un châssis légèrement moins compact (moins haut, mais plus large et plus épais).

La fiche technique du Xperia 5 V est résolument haut de gamme

À l’intérieur, vous retrouvez la même fiche technique que le Xperia 1 V : Snapdragon 8 Gen 2, 8 Go de mémoire vive, batterie 5000 mAh, charge rapide 30 watts, charge sans fil, lecteur d’empreinte latéral, connexions WiFi 6E et Bluetooth 5.3, double haut-parleur symétrique, port jack 3,5 mm, coque en Gorilla Victus, certification IP68. Notez qu’il n’existe plus qu’une seule version du Xperia 5 V avec 128 Go de RAM. La version 256 Go a été supprimée. L’espace de stockage est toutefois extensible. Et le prix d’une carte microSDXC est souvent moins élevé que le différentiel entre 128 Go et 256 Go de stockage. Le Xperia 5 V sortira en France le 29 septembre 2023. Et nous espérons pouvoir le tester dans nos colonnes d’ici là.

Voici un résumé de la fiche technique :