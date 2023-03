Sony Xperia 1 V : les premiers détails sur les capteurs photo se dévoilent

Chaque printemps, Sony lance son nouveau smartphone haut de gamme, le Xperia 1. La cinquième itération est attendue en 2023. Les premiers détails sur ses éléments photographiques ont fuité sur les réseaux sociaux. Le module principal intègrerait toujours trois capteurs 12 mégapixels à l’arrière et un quatrième à l’avant, mais la taille des capteurs évoluerait.

Si vous vous rendez sur le site de DxO Mark pour connaître, selon le laboratoire français, la liste des meilleurs smartphones pour faire des photos, vous constaterez que les marques présentes dans le Top 10 sont Huawei, Xiaomi, Apple, Honor et Google. Samsung n’arrive qu’en 11e position. De même pour Vivo. Le premier smartphone signé Sony n’arrive qu’en… 55e position. C’est le Xperia 5 IV, suivi du Xperia 1 IV en 56e. Ce sont des places peu glorieuses pour la firme qui fabrique la majorité des capteurs photo présents dans les meilleurs smartphones.

Devant ce constat, nous espérons que le successeur du Xperia 1 IV saura redonner ses lettres de noblesse à Sony. Mais nous risquons d’être déçus. En effet, les premières informations sur le Xperia 1 V tendent à penser que Sony restera en partie sur ses acquis. Nous l’avons remarqué avec la première photo volée du smartphone que nous avons relayée dans nos colonnes début février.

Et cela se confirme avec une nouvelle fuite en provenance de Weibo et rapportée par le site japonais SumahoDigest. Selon la fuite originelle, le Xperia 1 V conservera une configuration photo assez proche de son prédécesseur : 3 capteurs à l’arrière et 1 à l’avant. Et tous disposeront d’une définition de 12 mégapixels. Comme en 2022.

Les capteurs photo du Xperia 1 V seraient plus gros

En revanche, la taille des capteurs évoluerait. Car, des capteurs plus grands absorbent plus de lumière, à ouverture focale identique. Et qui dit plus de lumière, dit évidemment plus de détails, plus de contrastes, plus de couleurs. Le capteur principal passerait donc de 1/1,7 pouce à 1/1,4 pouce (plus le chiffre du dessous est petit, plus le capteur est grand). Soit une augmentation de 21 % de la surface. Ce qui veut dire une hausse de 21 % de la taille des pixels. C’est beaucoup.

Le capteur téléobjectif passerait de 1/3,5 pouce à 1/2,9 pouce. Et le capteur selfie passerait de 1/2,9 pouce à 1/2,4 pouce. Dans les deux cas, l’augmentation serait également importante. En revanche, le capteur ultra grand-angle resterait à 1/2,5 pouce. Mais, c’est certainement celui qui a le moins besoin de cette augmentation de la taille.

Si ces informations sont intéressantes, elles sont incomplètes. Le volume de lumière reçu par un capteur dépend de sa taille, certes, mais aussi de l’ouverture de son objectif. Et les nouvelles données n’ont pas été divulguées par la fuite. En outre, le nombre de lentilles et la longueur focale sont importants. Bref, il faudra encore attendre pour savoir si la proposition de Sony pourra rattraper le retard de la firme face à Huawei, Honor, Apple ou Xiaomi.

