Streaming Bayern-PSG : comment voir le match de Ligue des Champions en direct ?

Ce mercredi 8 mars 2023, le PSG est en déplacement en Allemagne pour y affronter le Bayern Munich à l'occasion des 8es de finale retours de la Ligue des Champions de football. Défaits au Parc des Princes par 1 but à 0 à l'aller, les Parisiens sont dans l'obligation de s'imposer à l'Allianz Arena s'ils veulent espérer une qualification pour les 1/4 de finale de la compétition. Chaîne, streaming, compositions d'équipe, voici tout ce qu'il faut savoir sur le match de ce soir.

Trois semaines après s'être incliné par la plus petite des marges dans son antre du Parc des Princes à Paris, le PSG retrouve le Bayern Munich pour une place qualificative en quarts de finale de la Ligue des Champions 2022-2023.

Pour ce déplacement en Bavière, l'entraîneur français Christophe Galtier a convoqué un groupe composé de 22 joueurs. Le Brésilien Neymar, absent jusqu'à la fin de la saison pour cause de blessure à la cheville, ne figure pas dans le groupe. En revanche, les stars Kylian Mbappé et Lionel Messi figurent bien dans la liste de joueurs présents en Allemagne.

Bayern-PSG : streaming et chaîne, où voir le match de la Ligue des Champions en France ?

Le match Bayern-PSG se tient ce soir à partir de 21 heures, à l'Allianz Arena de Munich (Allemagne). Canal+ et RMC Sport sont les deux diffuseurs français qui retransmettent la rencontre.

Chez RMC Sport, les matchs sont accessibles seulement en streaming. Actuellement, il est possible de souscrire à offre incluant RMC Sport et beIN Sports à partir de 19 euros par mois (pendant 6 mois) puis 29 euros par mois. Si vous préférez une offre sans engagement, deux options s'offrent à vous : RMC Sport 100% digital à 25 euros par mois ou RMC Sport + beIN 100% digital à 35 euros par mois.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L'OFFRE RMC SPORT

De son côté, Canal+ vous offre la possibilité de souscrire à son offre de base (Canal+, Canal+ Grand Ecran, Canal+ Sport 360, Canal+ Séries, Canal+ Docs et Canal+ Kids) qui est à 22,99 euros par mois pendant un an puis 27,99 par mois, à condition de vous engager sur une période de 24 mois. De plus, vous avez le premier mois pour essayer le service et 50 euros offerts.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L'OFFRE CANAL+

Astuce légale et gratuite pour regarder Bayern-PSG à l'étranger

Si vous n'avez pas l'intention de souscrire à une offre pour regarder Bayern-PSG, sachez que vous pouvez suivre gratuitement la rencontre de Ligue des Champions à l'étranger. En effet, la chaîne RTL Zwee basée au Luxembourg diffusera ce soir le choc entre les deux équipes allemande et française.

Pour ce faire, il suffit d'être équipé d'un PC de bureau ou d'un ordinateur portable, d'utiliser le navigateur Google Chrome et de se rendre à cette adresse. Ensuite, il faut installer l'extension Hola VPN – The Website Unblocker sur le navigateur et choisir un serveur situé au Luxembourg afin de changer l'adresse IP. Pour information, il est conseillé de rafraîchir le navigateur pour afficher le programme sportif et la version gratuite de l'extension débloque le contenu en streaming pour une durée de 2 voire 3 heures.

Les compositions probables des équipes du Bayern et du PSG

À l'inverse du match aller le 14 février dernier, Kylian Mbappé devrait retrouver une place de titulaire au sein de l'attaque parisienne, en compagnie de Lionel Messi. Au milieu de terrain, l'incertitude concerne la titularisation ou non du Marocain Achraf Hakimi.

Le XI de départ probable du PSG : Donnarumma – Marquinhos, Ramos, Danilo – Mukiele (ou Hakimi), Ruiz, Verratti, Vitinha, Mendes – Messi, Mbappé.

Quant au Bayern, l'entraîneur allemand Julian Nagelsmann devra composer son équipe en prenant en compte l'absence du défenseur français Benjamin Pavard, expulsé lors des derniers instants du match aller.

La composition probable du Bayern : Sommer – Stanisic, Upamecano, De Ligt – Coman, Goretzka, Kimmich, Davies – Müller, Musiala – Choupo-Moting.