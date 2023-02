TNT : Xavier Niel ne récupérera pas la fréquence de M6, la chaîne conserve sa place

Le verdict est tombé, Xavier Niel a perdu la bataille. Dans un communiqué, l’Arcom a annoncé que M6 conservera ses fréquences sur la TNT à compter du 6 mai prochain. Le projet de l’homme d’affaires français de remplacer la chaîne historique n’aura donc pas lieu, du moins pour le moment.

C’était un petit coup de tonnerre sur le PAF qu’avait lancé Xavier Niel fin janvier, en officialisant son intention d’évincer M6 de la TNT pour la remplacer par sa propre chaîne. À cette période en effet, l’Arcom avait lancé un appel à candidatures pour la reprise des fréquences de la chaîne, une première depuis 1987. Si cette dernière s’était bien évidemment présentée, un concurrent inattendu s’était opposé à elle : la société SIX.

Quelques jours plus tard, le milliardaire a dévoilé son projet plus en profondeur. Dans les faits, ce dernier comptait créer une chaîne destinée au grand public, centrée avant tout sur l’information et le divertissement, tout en allégeant la charge publicitaire et en assurant l’indépendance des rédactions. Une bien belle idée, mais qui n’a finalement pas séduit l’Arcom.

Le projet de chaîne TV de Xavier Niel n’aura pas lieu

Ce mercredi 22 février, le gendarme des télécoms a rendu son verdict. Le 6 mai prochain, M6 pourra continuer à diffuser ses contenus sur la TNT. L’Arcom précise en outre qu’elle prévoit de mener « engager les discussions avec les candidats retenus afin de conclure une convention destinée à définir les obligations et les engagements de chacun des deux services ».

Sur le même sujet : Canal+ va continuer à diffuser les chaînes de M6, à défaut de renouveler son contrat avec TF1

SIX a probablement pâti de son manque de préparation. En effet, Xavier avait admis que sa société n’aurait pas pu commencer à diffuser avant le 19 septembre 2023, laissant de fait les fréquences concernées vacantes. De son côté, M6 a indiqué « envisager avec sérénité la poursuite de la diffusion de ses programmes au service du public dans le strict respect de ses obligations ».

Xavier, quant à lui, a réagi avec humour à ce refus de l’Arcom. Sur Twitter, le milliardaire a publié un meme exprimant toute sa déception, non sans une pointe d’ironie.