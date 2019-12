Sony prépare un Xperia milieu de gamme avec le SoC Snapdragon 765 5G

Un Sony Xperia équipé du tout nouveau SoC Snapdragon 765G vient de faire une apparition sur la plateforme Geekbench. La marque s’apprête à élargir son offre milieu de gamme en 2020 avec un modèle compatible 5G qu’on espère sous la barre des 400 €.

Nous sommes à moins de trois mois du MWC de 2020. Sony profitera comme d’habitude du salon de Barcelone pour renouveler son offre haut de gamme et milieu de gamme. On devrait y découvrir le successeur du Xperia 1 qui, aux dernières nouvelles, pourrait prendre le nom Xperia 3 alors que le Xperia 2 qu’on attendait à l’IFA 2019 n’a finalement pas vu le jour. La marque avait plutôt dévoilé un Xperia 5 « compact ».

Pour ce qui est de sa prochaine proposition sur le segment milieu de gamme, nous n’avons pas eu grand-chose à nous mettre sous la dent ces dernières semaines. Mais c’était avant qu’un mystérieux modèle présenté sous le nom de code K8220 n’apparaisse sur la plateforme GeekBench le 18 décembre. À l’instar du Xperia 3, le prochain milieu de gamme de Sony sera 5G.

Snapdragon 765G, 8 Go de RAM : le prochain milieu de gamme de Sony livre ses premières caractéristiques

Sauf surprise, il devrait s’agir du successeur du Xperia 10. Sony nous ayant habitués à une nomenclature peu prévisible de ses smartphones, il est difficile de deviner le nom que prendra ce modèle. Tout ce que nous savons au stade actuel, c’est qu’il embarquera le SoC Snapdragon 765G récemment présenté par Qualcomm. La puce va démocratiser la 5G en 2020 en l’apportant aux smartphones milieu de gamme. Des constructeurs comme Realme et Oppo sont déjà en pole position pour adopter le processeur et Sony devrait s’ajouter à la liste.

La fiche du Sony Xperia «K8220» apparu sur Geekbench révèle que l’appareil a réussi à obtenir un score de 465 points en single core et de 1 757 points en mode multicœur. Notez que ces scores sont basés sur l’outil Geekbench 5.0.3. Au nombre des autres caractéristiques dévoilées, on sait que le smartphone disposera d’une mémoire RAM de 8 Go et qu’il sera lancé sous Android 10. Nous n’en savons pas plus pour l’instant. Plus d’infos sont attendues dans les semaines à venir.

