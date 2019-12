Sony : les Xperia de 2020 auraient un écran perforé comme le Galaxy Note 10

Les Xperia de 2020 pourraient être les premiers smartphones de Sony à disposer d’un trou dans l’écran à l’image du Galaxy Note 10. Si le constructeur est resté fidèle au choix de se passer d’une encoche ou d’un écran perforé, un nouveau brevet laisse penser que ses prochains smartphones se conformeront à la tendance.

Le Xperia 1 de 2019 présentait des rebords beaucoup plus fins que ses prédécesseurs. Pour autant, Sony a maintenu suffisamment d’espace sur la partie supérieure pour accueillir le capteur frontal. La marque pourrait aller encore plus loin en se passant intégralement des bordures sur le haut de l’écran avec les Xperia de 2020, en l’occurrence le Xperia 3 haut de gamme. C’est en tout cas ce qu’indique un brevet qui présente une nouvelle version de l’interface utilisateur de la marque. C’est le site Let’s Go Digital, toujours à l’affût de ce genre d’info qui a découvert le document. Ce dernier a été mis en ligne le 19 décembre dans la base de données l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Même si le brevet ne concerne pas la partie matérielle de l’appareil qu’il présente, l’interface utilisateur révèle des détails sur l’orientation que pourraient prendre les smartphones de Sony l’année prochaine. En effet, comme vous pouvez le voir sur les schémas en fin d’article, les icônes représentant le WiFi, le niveau de la batterie, mais aussi l’heure sont quasiment collées à la tranche supérieure en haut, à droite. Ce positionnement des icônes d’état ajouté au design du smartphone indique clairement que l’interface est conçue pour un modèle sans bordure, du moins sur la partie supérieure.

Un trou, un encoche ou une caméra pop-up

L’espace laissé sur le rebord supérieur serait trop exiguë pour accueillir les capteurs frontaux. Sony serait donc contraint de céder aux tendances du marché en optant soit pour un écran perforé, une encoche ou une caméra avec un mécanisme coulissant. La première éventualité est la plus plausible de notre point de vue et correspond à l’hypothèse avancée par Let’s Go Digital. Le site a d’ailleurs créé un rendu s’inspirant des informations du brevet. Il nous offre un aperçu de ce à quoi le smartphone pourrait ressembler avec un trou dans l’écran, mais aussi le format 21:9 adopté par la marque en 2019.

Tout ceci reste évidemment des suppositions et rien n’indique que Sony fera effectivement le choix du design présenté dans les schémas du brevet. Pour rappel, en plus du Xperia 3 (ou Xperia 2), le constructeur prépare également un smartphone milieu de gamme compatible 5G dont un Benchmark est apparu dans a base de données GeekBench il y a quelques jours. Les premiers modèles de la marque devraient être officialisés au MWC de Barcelone en février prochain.

Source : Let’s Go Digital