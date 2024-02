PS6 : Sony vise à rendre sa console bien plus puissante, toujours grâce à AMD

Sony serait en train de travailler sur la PS6, le successeur de la PS5, et aurait de grandes ambitions pour elle. Pour ce qui est de la puce et de la carte graphique, le géant nippon devrait toujours se tourner vers AMD.

Selon un nouveau rapport de Red Gaming Tech, une source fiable de fuites sur les jeux, Sony veut faire de la PS6 la console la plus puissante de la génération, surpassant la prochaine Xbox. Toutefois, cela pourrait également signifier que la PS6 ne sera pas lancée avant 2028.

Le rapport affirme que Sony a commencé à travailler sur la PS6 il y a environ un an, et qu'il a consulté des développeurs et des fabricants pour définir les spécifications et les caractéristiques de la console. Le rapport indique également que Sony devrait s'en tenir à la technologie AMD pour la PS6, car AMD est le seul fournisseur envisagé par Sony.

Que sait-on de la prochaine PS6 ?

Les spécifications et le prix exacts de la PS6 ne sont pas encore connus, et ils pourraient changer avec le temps. Cependant, le rapport suggère que Sony est déterminé à rendre la PS6 plus puissante que ses concurrents et qu'il est prêt à investir dans des technologies avancées telles que le ray tracing, le path tracing, l'apprentissage automatique et l'IA.

Pour ceux qui ne le savent pas, le ray tracing est une technique qui simule des éclairages et des réflexions réalistes dans les jeux, et il est déjà pris en charge par la PS5 et la Xbox Series X. Le path tracing, lui, est une forme plus avancée de ray tracing qui rend chaque pixel de la scène avec un éclairage réaliste, mais il est également très exigeant et coûteux.

Le rapport laisse entendre que Sony mise sur ces technologies pour donner à la PS6 une longueur d'avance sur la prochaine Xbox, mais il reconnaît également que cela pourrait avoir un prix. La PS6 pourrait être très chère à produire et à acheter, et son développement et son lancement pourraient prendre plus de temps. Bien entendu, il ne s'agit que d'une rumeur, qu'il convient de prendre avec des pincettes. D’ailleurs, une autre rumeur annonce également que la PS6 arriverait en même temps qu’une toute nouvelle console portable.