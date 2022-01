The Last of Us : le remake du jeu culte pourrait sortir dès 2022

The Last of Us devrait avoir le droit à un remake et aujourd’hui, une fuite évoque la possibilité d’une sortie dès cette année. La chose est crédible étant donné que la série HBO adaptée devrait également être diffusée en 2022.

Naughty Dog serait en train de travailler sur un remake de The Last of Us premier du nom. Si rien n’a été dévoilé officiellement, les fuites vont bon train. Aujourd’hui, le journaliste Tom Henserson, qui frappe souvent juste, donne plus de détails.

Dans un tweet, il affirme que le remake du jeu culte est proche d’être terminé et que la fenêtre de sortie serait fixée à la deuxième moitié de l’année 2022. Dans son tweet, il partage aussi un montage vidéo dans lequel il pointe du doigt la présence de Joel et Ellie (les héros du jeu) dans la conférence de présentation du PS VR 2. Pourquoi mettre un visuel d’un jeu de 2013 dans une keynote en 2022 ?

The Last of Us Remake prévu pour cette année ?

En tout cas, la sortie d’un remake aurait du sens. Le jeu, bien qu’il soit encore excellent, commence à vieillir. Pour rappel, il est sorti sur PS3 en 2013. Il y a certes eu un remaster en 2014 sur PS4, mais cela reste un titre relativement ancien qui souffre maintenant de la comparaison avec le deuxième volet, techniquement très au-dessus. Avec un remake, les joueurs trop jeunes à l’époque pourraient découvrir cette histoire dans des conditions optimales. Sortir un remake permettrait également de surfer sur la diffusion de la série adaptée prévue pour cette année sur HBO. Si cette dernière est un succès, les bonnes ventes du remake sont assurées.

Le dernier jeu en date de Naughty Dog est justement The Last of Us 2 (2020) et 2022 sera une grosse année pour le studio. En plus de ce remake supposé et de la série, Uncharted Legacy of Thieves Collection déboulera prochainement sur PC et PS5. Plus encore, l'adaptation au cinéma avec Tom Holland sortira dans les salles obscures en février.

En plus de ça, Neil Druckmann, le président du studio, a annoncé travailler sur de multiples projets. L’un d’eux serait une déclinaison multijoueur de The Last of Us 2. Un TLOU 2 Director's Cut serait aussi en développement, selon Henderson.