Horizon Fordidden West : Sony songerait à décaler la sortie du jeu en 2022

Horizon Fordidden West est le gros titre à venir de la PS5 (et de la PS4) et il est toujours prévu pour la fin de l’année. Toutefois, selon le célèbre journaliste Jeff Grubb, Sony songerait de plus en plus à le décaler en 2022 pour le peaufiner.

Horizon Fordidden West est sans conteste l’un des jeux les plus attendus du catalogue Sony. Il sortira sur PS4 et PS5 à la fin de l’année, mais n’a toujours pas de date précise. Sony pourrait toutefois prendre la décision de le décaler pour l’année prochaine, selon le célèbre journaliste de GamesBeat, Jeff Grubb.

A l'occasion du podcast de GiantBomb, il affirme en effet que Sony réfléchirait à repousser sa sortie en 2022 afin de le peaufiner. Il s’appuie sur des sources au sein même de la société pour avancer une telle chose, même s’il reste prudent. Pour atténuer la déception des fans, le constructeur pourrait toutefois tenir un nouveau State of Play dans le courant du mois de septembre :

« J’ai entendu, mais ce n’est pas certain, que quelque chose allait arriver en septembre et… je suis en train de me demander si je dois être celui qui annonce ça mais… je pense que le jeu sera repoussé pour 2022. Je ne sais exactement et je pense que ce n’est pas encore décidé. »

Il ajoute ensuite :

« Je pense qu’ils vont avoir un State of Play en septembre et dire “voici les autres trucs qui vont sortir en automne, ne vous en faites pas”, mais Horizon 2 sera bien décalé en 2022 à mon avis ».

Horizon Forbidden West, la future claque de la PS5 ?

Il est vrai que la pandémie de COVID 19 a impacté énormément le développement dans le jeu vidéo, ce qui explique le fait que nombre de blockbusters soient repoussés ces derniers temps. Chez Sony, on peut par exemple évoquer God of War Ragnarok, annoncé mollement pour cette année, mais finalement décalé à 2022.

Pour rappel, Horizon Fordidden West sera certes un jeu cross-gen, mais cherchera à exploiter toutes les ressources de la PS5. En tout cas, la démo diffusée il y a peu par Sony le laisse supposer. Ce sera une suite directe à Horizon Zero Dawn sorti en 2017.

Source : VGC