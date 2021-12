Horizon Forbidden West : Guerrilla dévoile tout sur les mécaniques de combat

Horizon Forbidden West est toujours attendu pour le 18 février 2022. En attendant, Guerrilla continue de nous en apprendre un peu plus sur le titre via plusieurs articles de blogs. Et aujourd'hui, le studio a décidé de revenir sur les mécaniques de combat du jeu.

Horizon Forbidden West s'annonce d'ores et déjà comme l'une des exclusivités Playstation les plus attendues de 2022. Après un report de sortie de plusieurs mois, pandémie de Covid-19 oblige, le lancement du titre a été décalé au 18 février 2022 sur PS4 et PS5. En attendant, le studio Guerrilla entretient l'enthousiasme des fans en publiant régulièrement des articles de blog dans lesquels ils reviennent sur les nouveautés apportés par le jeu.

Et si le précédent article concernait principalement l'utilisation de la DualSense et les gadgets inédits à disposition d'Aloy, un article paru ce mardi 7 décembre 2021 sur le Playstation Blog s'attarde cette fois-ci sur les ennemis et les mécaniques de combat du titre. Comme l'expliquent les développeurs, l'important était de les faire évoluer par rapport à Horizon Zero Dawn et d'offrir plus de liberté au joueur dans son approche des affrontements.

Horizon Forbidden West innove avec son système de combat

Les équipes ont ainsi imaginé une nouvelle fonctionnalité qui fluidifie le passage entre combat rapproché et à distance : “Le souffle de résonateur récompense les joueurs qui utilisent des combos à la lance : dès qu'Aloy attaque en mêlée, le résonateur de sa lance accumule de l'énergie. Cette énergie peut être envoyée vers l'ennemi et s'accroche à lui pendant un court instant. En tirant sur l'énergie avant qu'elle ne se dissipe, vous infligerez de lourds dégâts ! Cette mécanique crée une puissante synergie entre combat rapproché et combat à distance, et encourage les joueurs à passer de l'un à l'autre”, explique Charles Perein, concepteur des combats.

Pour offrir un challenge plus relevé aux joueurs, l'IA des ennemis a été revue, de sorte à améliorer “la fluidité et la continuité de leurs déplacements”. Ainsi, vos adversaire auront plus de facilité à vous chercher sur des terrains accidentés ou dans des positions situées en hauteur, tandis que certaines machines auront la possibilité d'entrer et de sortir de l'eau pour vous traquer et vous attaquer.

Et bien entendu, avoir un maximum d'informations sur son ennemi est un premier pas vers la victoire. Voilà en quoi le travail sur l'animation est très important : “Chaque classe d'humain ou de machine s'articule autour d'une fonctionnalité de gameplay précise, ce que l'équipe d'animation signifie aux joueurs via ses actions, sa posture et ses déplacements. Nous missions sur des silhouettes lisibles et des comportements reconnaissables, afin que le joueur puisse anticiper ou réagir aux actions de ses ennemis”, détaille Richard Oud, directeur de l'animation chez Guerrilla.