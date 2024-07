Le Xiaomi 12 bénéficie d'une belle chute de prix à l'occasion des soldes d'été 2024. Pendant quelques jours, le très bon smartphone compatible avec la 5G et proposé dans sa version 256 Go fait l'objet d'une réduction de près de 60 % de la part de Bouygues Telecom.

Les soldes d'été 2024 continuent avec ce deal intéressant en provenance de l'opérateur Bouygues Telecom. Jusqu'au dimanche 14 juillet prochain, il est possible d'avoir le Xiaomi 12 pour moins de 270 euros. En effet, le smartphone du constructeur chinois proposé en trois coloris au choix passe de 619,90 euros à 269,95 euros par l'intermédiaire d'une réduction de près de 60 %. Le prix très réduit est essentiellement obtenu grâce à une offre de remboursement de 80 euros dont les conditions sont à voir ici.

Dévoilé au cours du mois de mars 2022 en France, le Xiaomi 12 est équipé d'un écran AMOLED de 6,28 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement à 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile jusqu'à 480 Hz. Le smartphone de la marque chinoise est aussi doté du processeur Snapdragon 8 Gen 1, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie de 4500 mAh avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 12 associé à une surcouche MIUI.

Pour la partie photo/vidéo, le smartphone embarque une caméra grand-angle de 50 MP, une caméra ultra grand-angle de 13 MP, une caméra télémacro de 5 MP et une caméra frontale de 32 MP conçue pour les selfies. Pour en savoir davantage sur le téléphone, vous pouvez jeter un oeil à notre article consacré au test du Xiaomi 12.