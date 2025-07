Soldes : le smartphone Honor Magic 7 Lite atteint presque la barre des 250 €

Vous avez envie de vous offrir un smartphone 5G pas trop cher ? Si c'est le cas, Leclerc vous permet d'acquérir le Honor Magic 7 Lite qui atteint presque la barre des 250 euros à l'occasion des soldes d'été.

Près de six mois après avoir été lancé par Honor, le Magic 7 Lite fait l'objet d'une belle offre à saisir sur le site Leclerc. À l'occasion des soldes d'été 2025, le smartphone de la marque asiatique passe de 379,90 euros à 250,73 euros grâce à une remise immédiate de 34 % de la part du site e-commerce français. Pour information, l'offre promotionnelle prend fin ce samedi 5 juillet et est réservée aux porteurs de la carte de fidélité de l'enseigne.

Le Honor Magic 7 Lite devient moins cher pour les soldes d'été

Concernant ses points forts, le successeur du Magic 6 Lite embarque un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une définition en Full HD+ de 1224 x 2700 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz, une luminosité de 4000 nits et une densité de 437 ppp.

Le Honor Magic 7 Lite dispose aussi d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, d'une batterie de 6600 mAh compatible avec la charge rapide à 66W et du système d'exploitation mobile Android 14 avec une surouche MagicOS 8.0.

De son côté, l'appareil photo numérique du téléphone se compose d'un double capteur arrière de 108 MP (f/1.75, OIS) + 5 MP (ultra grand angle, f/2.2) et d'une caméra frontale de 16 MP (f/2.45) pour la prise de selfies. Enfin, la connectivité du Magic 7 Lite de Honor inclut la technologie sans fil Bluetooth 5.1, le NFC, le GPS, le Wi-Fi, l'USB Type-C, un lecteur d'empreintes digitales et la reconnaissance faciale. En savoir plus sur notre article consacré au test du Honor Magic 7 Lite.