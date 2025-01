Honor lance le Magic 7 Lite, un smartphone à la batterie innovante qui pourrait devenir le roi de l’autonomie

Honor frappe fort en ce début d'année avec le lancement en France de son nouveau smartphone milieu de gamme, le Magic 7 Lite. L'appareil se distingue particulièrement par une innovation majeure : une batterie silicon-carbone de 6600 mAh, une première mondiale dans sa catégorie de prix.

Le Magic 7 Lite n’est pas un smartphone de milieu de gamme comme les autres, car il embarque une technologie inédite. D’après Honor, la nouvelle batterie de 6600 mAh permet au Magic 7 Lite d'atteindre une autonomie exceptionnelle, avec jusqu'à 48,4 heures d'écoute musicale ou 25,8 heures de streaming vidéo en continu. Plus impressionnant encore, le constructeur chinois a développé un revêtement protecteur spécial permettant à la batterie de fonctionner efficacement dans des conditions extrêmes, de -30°C à 55°C.

Le smartphone est équipé d'un écran OLED de 6,78 pouces affichant 1,07 milliard de couleurs en définition 1.5K. Son taux de rafraîchissement de 120 Hz assure une fluidité optimale, tandis que sa luminosité maximale de 4000 nits en HDR est censée garantir une excellente lisibilité en toutes circonstances. Vous pouvez d’ailleurs aller consulter ce que nous en avons pensé dans notre test détaillé.

Le Magic 7 Lite est lancé à moins de 400 euros

Côté photo, l'appareil embarque un capteur principal de 108 MP avec stabilisation optique. Les amateurs de photographie apprécieront le zoom sans perte 3x et les trois modes portrait disponibles. L'intelligence artificielle enrichit l'expérience avec des fonctionnalités comme le Motion Sensing et l'AI Eraser pour la retouche.

Le Magic 7 Lite tourne sous MagicOS 8.0, basé sur Android 14, et intègre plusieurs fonctionnalités exclusives comme Magic Capsule et Magic Portal. La charge rapide 66 W SuperCharge est également de la partie, complétée par un système de charge intelligent qui optimise la sécurité et la longévité de la batterie.

Disponible en Titanium Purple et Titanium Black au prix de 379,90 €, le Magic 7 Lite sera commercialisé dès aujourd’hui, le 8 janvier. Honor accompagne ce lancement d'offres promotionnelles attractives, notamment un casque Bluetooth Honor Choice Headphones Pro offert pour tout achat sur honor.com. Les opérateurs SFR et Orange proposent également des offres spéciales, incluant des bonus de reprise et des réductions significatives avec forfait.