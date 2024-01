Soldes Philips Hue : voici la sélection des meilleures offres sur les ampoules connectées

Vous souhaitez équiper votre maison de produits connectés ? C’est le bon moment. Durant les soldes, vous trouverez différents packs pour vous lancer dans la domotique à petit prix. Voici notre sélection des meilleures offres promotionnelles sur les ampoules connectées Philips Hue.

Les meilleures promotions Philips Hue durant les soldes

Les soldes d’hiver sont actuellement en cours. Du 10 janvier au 6 février, vous pouvez trouver de belles offres pour équiper votre maison d’appareils connectés. Les ampoules connectées Philips Hue sont ainsi proposés à prix réduits. C’est le moment idéal pour se lancer dans la domotique.

Le kit de démarrage Philips Hue avec le pont Hue + 3 ampoules White & Color Ambiance à 99,99 € au lieu de 179,99€

Rue du Commerce propose actuellement le Kit de démarrage Philips Hue à prix attractif. Normalement en vente à 179,99 €, son prix chute à seulement 99,99 €, soit plus de 40% de réduction immédiate. Le pack comprend trois ampoules E27 White & Color Ambiance et un pont de connexion Hue.

Philips Hue est LA marque de référence du secteur, connue pour la facilité d’utilisation et la fiabilité de ses ampoules connectées. En effet, elles sont très simples à installer puisqu’elles se vissent à la place de vos ampoules classiques. Ce kit est idéal pour vous lancer dans la domotique, même si vous n’êtes pas bricoleur.

Vous trouverez dans le kit trois ampoules White and Color Ambiance E27 qui fonctionnent à l’aide du pont de connexion Hue fourni. Ces ampoules 9W profitent d’une luminosité de 1100 Lumens. Avec ses 50 000 nuances de lumière blanche chaude ou froide et ses 16 millions de couleurs, vous avez la possibilité de créer très exactement l’ambiance lumineuse que vous souhaitez dans votre maison depuis votre smartphone avec l’application Philips Hue. Vous avez également la possibilité de programmer des scénarios et de mettre en place des automatismes. Enfin, cette solution est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa, Apple HomeKit et Google Assistant.

Pack kit de démarrage Philips Hue avec le pont Hue + 2 ampoules White & Color Ambiance + télécommande Hue Dimmer Switch + barre lumineuse Philips Hue Play à 129,99 € au lieu de 229,99 €

Tout comme Rue du Commerce, Darty affiche une belle promotion sur un kit de démarrage Philips Hue. Dans ce pack, on retrouve 2 ampoules White & Color Ambiance mais également le pont Hue, une barre lumineuse Philips Hue Play et une télécommande Hue Dimmer Switch.

Les ampoules connectées de ce pack vous permettent également de personnaliser votre éclairage en choisissant parmi les 50 000 nuances de lumière blanche chaude ou froide et parmi les 16 millions de couleurs différentes disponibles. Pour le contrôle, vous pouvez utiliser la télécommande qui sert d'interrupteur avec variateur alimenté. Cette télécommande vous donne la possibilité de contrôler jusqu’à 10 lumières en simultané. Lorsque vous n’êtes pas à la maison, vous pouvez toujours utiliser l’application Philips Hue pour gérer vos lumières à distance que ce soit pour simuler une présence pendant vos vacances ou tout simplement vérifier que tout est bien éteint.

Enfin, la barre lumineuse Philips Hue Play dispose d’un atout supplémentaire. Elle peut être placée à l’arrière de votre télévision pour créer instantanément un rétroéclairage à la manière de la technologie Ambilight présent sur les TV Philips. Vous pouvez ainsi profiter de vos films et séries de façon plus immersive.

