Soldes Reno6 Pro : belle baisse de prix le smartphone 5G de OPPO

Belle affaire à saisir sur le OPPO Reno6 Pro ! Durant les soldes d'hiver 2022, le smartphone 5G bénéficie de 200 euros de réduction sur les sites Orange et Sosh et voit son prix passer à moins de 600 euros.

Au même titre que le Samsung Galaxy S21, le OPPO Reno6 Pro est victime d'une belle baisse de prix sur les sites Orange et Sosh.

Jusqu'au mardi 8 février prochain, à l'occasion des soldes d'hiver 2022, le modèle Pro du Reno6 de la marque OPPO est vendu au tarif de 599 euros au lieu de 799 euros ; soit une remise immédiate de 200 euros de la part du numéro 1 des télécoms et de sa filiale à bas coût.

Du côté de ses points forts, le OPPO Reno6 Pro est un smartphone équipé d'un écran Super AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Le téléphone embarque également une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go, un processeur Snapdragon 870 (7 nm), une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide et le système d'exploitation ColorOS basé sur Android. Concernant la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 50 MP + 16 MP + 13 MP + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP. Côté connectivité, on retrouve notamment le WiFi 6, le Bluetooth 5.2 et le NFC. Pour en savoir davantage sur le téléphone, vous pouvez consulter notre article associé au test du OPPO Reno6 Pro.