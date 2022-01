Samsung Galaxy S21 : le smartphone 5G est à moins de 600 € pour les soldes d’hiver

Le Galaxy S21 est désormais abordable grâce aux soldes d'hiver 2022. Au cours d'une durée limitée, le smartphone 5G de la marque Samsung est vendu sous les 600 euros sur les boutiques en ligne Orange et Sosh. Une offre qui est bien évidemment à ne pas rater !

Depuis ce mercredi 12 janvier 2022 à 8 heures précises, le coup d'envoi des soldes d'hiver 2022 a officiellement été donné en France. À cette occasion, Orange et sa filiale Sosh ont décidé de frapper très fort en proposant le Galaxy S21 à prix réduit.

Jusqu'au 26 janvier prochain, le smartphone 5G de la marque Samsung est vendu sur les deux boutiques en ligne des opérateurs au tarif de 599 euros au lieu de 799 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 200 euros.

Le Samsung Galaxy S21 est un smartphone doté d'un écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'un processeur Exynos 2100, d'une batterie de 4 000 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android. Côté APN, on retrouve un triple capteur principal de 64 MP + 12 MP + 12 MP et un capteur frontal de 10 MP. Pour en savoir davantage sur le smartphone, vous pouvez consulter notre article associé au test du Samsung Galaxy S21.