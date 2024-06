Soldes MacBook Air 13 pouces M3 : cette double offre fait chuter son prix de 430 € !

Les produits Apple n’échappent pas aux soldes. Le très récent MacBook Air de 13 pouces équipé de la puce M3 est actuellement soldé à prix cassé. Normalement en vente à 1529 € dans sa version avec CPU 8 cœurs, GPU 10 cœurs et 16 Go RAM, vous pouvez l’avoir à seulement 1099 € en cumulant la réduction immédiate avec le bonus reprise.

Le nouveau MacBook Air M3 vous fait de l’oeil ? Vous attendez les soldes pour l’acheter à prix réduit ? C’est le bon moment pour craquer. Durant les soldes d’été qui se déroulent cette année du 26 juin au 23 juillet, de nombreux produits high-tech sont à prix cassé et le MacBook Air M3 de 13 pouces n’y échappe pas. La Fnac l’affiche ainsi à 1 299 € au lieu de 1 529 €. Mais ça n’est pas tout ! Grâce au bonus reprise de 200 €, vous pouvez l’avoir pour seulement 1099 €. Vu sa fiche technique, c’est une aubaine à ne pas manquer.

Disponible depuis ce printemps, le MacBook Air M3 est un modèle puissant et compact. Il est équipé d’un bel écran Liquid Retina de 13,6 pouces qui bénéficie d’une résolution de 2 560 x 1 664 pixels. Il embarque la puissante puce M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs. On retrouve également 16 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. Cette configuration vous permet d’avoir un ordinateur peu energivore. Vous évitez ainsi les pannes de batterie au milieu de la journée de travail. Enfin, le MacBook Air M3 de 13 pouces dispose d’une webcam Full HD et d’un clavier rétroéclairé.

