MacBook Air M1 (2020) : la Fnac propose l’ordinateur Apple à un prix avantageux

L'indémodable MacBook Air avec sa puce M1 est proposé à un prix avantageux à la Fnac. Pour le premier week-end du mois de juillet 2024, le site e-commerce français effectue une jolie promotion sur l'achat de l'ordinateur portable Apple.

Pour ce bon plan dédié aux soldes d'été 2024, la Fnac vous permet de bénéficier d'une offre avantageuse sur le MacBook Air M1. Jusqu'à ce dimanche 7 juillet 2024, si vous êtes titulaires de la carte Fnac+, vous avez la possibilité d'avoir 70 euros offerts en carte cadeau pour tout achat de l'ordinateur Apple. Pour en profiter, il suffit de saisir le code SUMMER10 au cours de l'étape de la commande et l'Apple MacBook Air avec M1 vous reviendra alors à 729 euros au lieu de 939 euros. Aussi, sachez qu'il est possible d'avoir un bonus de reprise de 200 euros à valoir sur un ancien appareil Apple.

Concernant ses points forts, la version 2020 du MacBook Air est un ordinateur portable équipé d'un écran Retina de 13,3 pouces avec un affichage True Tone et une définition de 2560 x 1600 pixels. Il est aussi doté de la puce Apple M1 (incluant un CPU 8 cœurs, un GPU 7 cœurs et le Neural Engine 16 cœurs), d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go en SSD, d'une autonomie pouvant atteindre les 18 heures et du système MacOS 10.14 Mojave.

Quant à la connectivité, deux ports Thunderbolt/USB 4, la norme Wi‑Fi 6 802.11a/b/g/n/ac et la technologie sans fil Bluetooth 5.0 sont notamment de la partie. Pour plus d'informations, consultez notre article dédié au test de l'Apple MacBook Air 2020.