Android et iOS auront bientôt un nouveau concurrent de taille dans les smartphones

Le groupe chinois BBK (Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus) et Huawei s'associent pour développer un système d'exploitation alternatif à Android et iOS – et surtout totalement libéré des services américains. Un projet perçu comme indispensable, à l'heure où la Maison Blanche s'enterre dans un protectionnisme agressif face aux entreprises basées en Chine.

Android et iOS devront prochainement affronter un troisième système d'exploitation majeur dans les smartphones et les tablettes. Le groupe BBK qui possède les marques Xiaomi, Vivo, OnePlus et Oppo aurait, à son tour, après Huawei, l'intention de créer un OS libéré des services de Google – et plus largement de brevets américains.

L'effort pourrait s'appuyer en grande partie sur le travail de Huawei, qui se dit aujourd'hui prêt à couper ses derniers liens avec Android, et le système Hyper OS de Xiaomi. Frappé de lourdes sanctions américaines, et bannie des services Google, la firme avait il y a quelques années pris la décision de développer son propre système d'exploitation mobile, baptisé HarmonyOS.

1er dans le monde, le groupe BBK compte casser le duopole Android-iOS dans les smartphones

Un logiciel en grande parti basé, à l'origine, sur le code Android. Mais avec des alternatives, en lieu et place de toutes les applications telles que le Play Store. Le problème, c'est que le magasin d'applications des smartphones Huawei sous HarmonyOS compte encore surtout des applications spécifiques à la Chine, et manque de nombreux noms indispensables aux utilisateurs à l'international.

Il faut dire que la marque s'est, depuis la sentence du Département du Commerce américain, largement repliée sur son pays d'origine – tout du moins en ce qui concerne les smartphones. Ce qui rend l'écosystème moins attirant pour de nombreux développeurs en Europe et en Amérique du Nord. Et c'est justement là où l'initiative des marques du groupe BBK change la donne.

Ensemble, trois des quatre fabricants du groupe totalisaient 28% du marché à l'international au 4e trimestre 2024 (chiffres Counterpoint). De quoi s'imposer comme numéro 1 des ventes, devant Apple et Samsung. En somme, le positionnement parfait pour imposer un nouvel acteur de poids devant Android et iOS, à même de fédérer la plupart des développeurs. Et surtout de disrupter profondément l'ordre établi.