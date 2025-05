Apple prépare un choc dans sa gamme d’iPhone avec six nouveaux modèles par an, ce calendrier va bouleverser vos habitudes

Apple ne compte pas ralentir le rythme. De nouvelles fuites révèlent un programme de lancement d’iPhone plus dense que jamais. Un iPhone pliable et un modèle ultra-fin sont en préparation.

Depuis plusieurs années, les sorties de nouveaux smartphones suivent un rythme bien établi, concentré sur la fin d’année. Cette régularité a permis aux grandes marques de créer des rendez-vous annuels attendus, mais elle limite aussi l’impact de chaque lancement. Pour relancer l’intérêt, certaines entreprises cherchent à casser ce cycle. Diversifier les périodes de sortie permet de maintenir l’attention du public et d’étaler la pression commerciale.

Selon deux sources réputées relayées par nos confrères de 9to5Mac, Apple s’apprête à modifier profondément sa stratégie de lancement pour l’iPhone. Le programme des prochaines années prévoit plus de modèles, répartis entre deux périodes distinctes. L’objectif est clair : élargir l’offre tout en maintenant l’attention du public tout au long de l’année. Cette approche vise aussi à redynamiser les ventes, qui restent élevées mais stagnantes depuis quelque temps.

Apple va dévoiler un iPhone 18 Fold en 2026 et prépare six modèles pour 2027

L’année 2026 va marquer un tournant avec l’arrivée de l’iPhone 17e au printemps, suivi de quatre modèles à l’automne : l’iPhone 18 Air, l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et, surtout, l’iPhone 18 Fold. Ce dernier sera le tout premier iPhone pliable d’Apple. Les 18 Pro et Pro Max adopteront un design encore plus épuré, avec une caméra frontale intégrée directement dans l’écran. Le 18 Air, quant à lui, conservera ses dimensions compactes, tout en étant plus fin que les modèles actuels.

En 2027, Apple va accélérer encore plus le rythme avec six nouveaux iPhone. Deux modèles d’entrée de gamme — iPhone 18 et iPhone 18e — seront lancés au printemps. Puis, en automne, les successeurs haut de gamme prendront le relais : iPhone 19 Air, iPhone 19 Pro, iPhone 19 Pro Max et la seconde génération de l’iPhone Fold. Ce découpage en deux vagues vise à étaler les annonces et dynamiser les ventes sur toute l’année. Le 19 Air sera équipé d’un écran plus grand, tandis que les versions Pro pourraient se passer totalement de découpe visible pour la caméra. La marque à la pomme amorce ainsi une nouvelle ère avec des designs plus variés, des formats inédits et une gamme plus large que jamais.