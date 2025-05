La Switch 2 est aussi puissante que cette carte graphique Nvidia… vieille de presque 10 ans

Les performances de la Switch 2 soulèvent encore des interrogations. L'analyse de sa puce Nvidia T239 nous donne de premiers éléments de réponse.

Nintendo n'est pas rentré dans les détails techniques lors de la présentation de la Switch 2, préférant se concentrer sur les usages concrets. Mais un certain Kurnal s'est chargé de publier des photos d'une carte mère pour Switch 2 qu'il a réussi à se procurer sur le marché noir en Chine. Celle-ci n'est pas fonctionnelle, mais cela n'est pas nécessaire pour qu'on puisse en analyser les composants, et notamment le SoC Nvidia qui propulse la console.

On le savait déjà, mais c'est confirmé, le SoC de la Switch 2 repose sur une technologie de gravure en 8 nm de Samsung. Côté CPU, on retrouve huit cœurs ARM Cortex-A78C. En ce qui concerne le GPU, nous avons 1 536 cœurs CUDA. C'est l'architecture Ampere qui est ici utilisée, la même que pour les cartes graphiques de la génération des RTX 30. Mais bien sûr, cela ne signifie pas du tout que l'on peut atteindre ce niveau de performances. La puce, une Nvidia T239, dispose d'une surface de 207 mm², environ deux fois plus que celle de la puce Tegra X1 en 16 nm de la Switch 1.

La Switch 2 sept fois plus puissante que la Switch 1 ?

Le YouTubeur Geekerwan, qui s'est associé avec Kurnal, a lancé des simulations à partir de ces données à l'aide d'une RTX 2050 pour tenter d'établir quelles sont les performances réelles de la Switch 2. Forcément, un tel test n'est pas d'une précision à toute épreuve, mais a le mérite de nous donner une vague idée de ce que l'on doit attendre de la console, étant donné que Nintendo n'en parle pas (c'est Nvidia qui avait dû prendre la parole pour évoquer rapidement l'aspect technique quelques heures après l'annonce de Big N).

https://twitter.com/Kurnalsalts/status/1920099293811351627

D'après les résultats obtenus par Geekerwan, la Switch 2 en mode docké et avec le DLSS activé pourrait offrir des performances comparables à celles d'une GTX 1050 Ti, une carte graphique d'entrée de gamme sortie en 2016. En mode portable, on serait plutôt au niveau d'une GTX 750 Ti, un modèle qui date de 2014. La Switch 2 serait à 7 à 7,5 fois plus puissante que la Switch 1, ce qui n'est pas si loin des performances multipliées par 10 promises par Nvidia.