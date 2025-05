Apple commence à vendre des iPhone 15 reconditionnés, mais pour quelles baisses de prix ?

Sur le site d'Apple, on trouve dorénavant des iPhone 15 reconditionnés, avec batterie neuve et garantie, vendus moins cher que les modèles traditionnels.

Sortis il y a un peu plus d'un an et demi, les iPhone 15 et 15 Plus, ainsi que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, sont désormais disponibles à la vente en reconditionné sur le site officiel d'Apple. L'avantage de ces produits remis à neuf est qu'ils permettent d'économiser un peu d'argent par rapport aux prix du catalogue officiel. Les économies réalisées peuvent atteindre jusqu'à 280 euros selon le modèle, comme l'a constaté BFMTV.

On retrouve pour chacun des modèles plusieurs coloris et configurations de stockage, mais toutes les combinaisons ne sont pas forcément proposées. L'iPhone 15 128 Go, le moins cher, n'est par exemple disponible qu'en noir. Il coûte 739 euros en reconditionné, contre 869 euros en neuf, soit une économie de 130 euros.

Quelques centaines d'euros d'économie en cas d'achat d'un iPhone 15 reconditionné

Un iPhone 15 Pro Max 256 Go est quant à lui affiché à 1 159 euros, 200 euros de moins que le même appareil vendu neuf. Pour atteindre les 280 euros de remise, il faut se tourner vers un iPhone 15 Pro Max 1 To. L'iPhone 15 Pro plus compact est le plus rare du lot, seulement offert avec 512 Go de stockage et en noir, pour 230 euros d'économie.

Le reconditionné est une bonne alternative pour les consommateurs qui cherchent à dépenser un peu moins pour l'acquisition d'un iPhone et qui sont sensibles à leur impact écologique. L'année dernière, nous avions visité une usine de reconditionnement de smartphones pour voir ce qu'il s'y passe vraiment, n'hésitez pas à y jeter un œil.

Rappelons que les iPhone reconditionnés vendus par Apple disposent d'une garantie et sont livrés dans les mêmes conditions qu'un iPhone neuf, dans leur boîte et avec leurs notices. La batterie est aussi remplacée par une nouvelle, tout comme la coque. Neufs comme reconditionnés, les iPhone 15 devraient disparaître du magasin d'Apple dans quelques mois, après la sortie des iPhone 17. Rappelons aussi que la marque a lancé un iPhone 16e pour séduire les utilisateurs qui veulent un iPhone récent, mais à plus petit prix.