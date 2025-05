Le film Le Seigneur des Anneaux centré sur Gollum a une date de sortie

Le film The Hunt for Gollum avait été annoncé initialement pour 2026, il faudra attendre un peu plus longtemps que prévu pour le visionner au cinéma.

The Hunt for Gollum, le prochain film dans l'univers du Seigneur des Anneaux, sortira en salles le 17 décembre 2027, rapporte Variety. Sachant que les nouvelles productions arrivent dans les cinémas le vendredi aux États-Unis et le mercredi en France, il est probable que The Hunt for Gollum soit disponible dès le 15 décembre 2027 chez nous.

Nous avons donc encore deux ans et demi à attendre avant de pouvoir nous replonger en terre du milieu avec Smeagol. Lors de l'officialisation du projet l'année dernière, Warner Bros avait d'abord évoqué une sortie en 2026, le groupe d'audiovisuel a donc revu ses plans entre temps. Tous les films Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit sont arrivés dans les salles au mois de décembre, The Hunt for Gollum (qui devrait avoir un titre en français plus tard) poursuit cette tradition.

The Hunt for Gollum reporté à 2027

Peter Jackson, réalisateur des deux trilogies à succès, est cette fois à la production pour ce nouveau film, en compagnie de Fran Walsh et Philippa Boyens. Andy Serkis, l'interprète de Gollum, reprend son rôle culte, tout en passant derrière la caméra, puisqu'il sera aussi le réalisateur du long-métrage. Il n'en sera pas à son coup d'essai puisqu'il porte aussi cette casquette pour Mowgli : La Légende de la jungle et Venom : Let There Be Carnage.

L'intrigue se déroule pendant les événements de la Communauté de l'Anneau, entre la fête d'anniversaire de Bilbon et les Mines de la Moria. On suivra le parcours de Gollum à cette période, sans plus de précision pour le moment. On peut espérer revoir des acteurs reprendre leur rôle du premier film : Ian McKellen (Gandalf), Orlando Bloom (Legolas) et Viggo Mortensen (Aragorn) ont fait savoir qu'ils pouvaient être intéressés par un retour si le scénario est pertinent. Mais rien a été confirmé pour l'instant.

The Hunt for Gollum sera le premier film Le Seigneur des Anneaux en prise de vues réelles depuis 2014 et la fin de la saga du Hobbit, conclue par La Bataille des Cinq Armées. Un film d'animation, La Guerre des Rohirrim, est quant à lui sorti en décembre 2024.