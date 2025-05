Un nouveau casque Sony à annulation de bruit active encore meilleur est en approche

Sony semble bel et bien se préparer à lancer un successeur à son excellent casque bluetooth à annulation de bruit active WH-1000XM5. Ce dernier est déjà considéré comme le meilleur du genre, délivrant un son cristallin dans un silence époustouflant.

Ces dernières années, Sony a su reprendre la couronne du meilleur casque à annulation de bruit active à Bose, avec une série de casques excellents. Le dernier du genre, le WH-1000XM5, reste considéré comme le meilleur du marché. La firme n'est pour l'heure pas vraiment menacée par la concurrence sur ce segment – ce qui ne l'empêche pas de préparer une nouvelle itération.

Le site Dealabs (via Android Police) a repéré un listing (depuis retiré) sur Amazon qui mentionne le nouveau modèle. Il faut habituellement prendre ce type d'info avec prudence, mais cette fois-ci, l'annonce semble bel et bien être une gaffe du compte Sony officiel sur le site de e-commerce. Non seulement la page mentionne bien un casque WH-1000XM6 ; mais en prime, on a sa fiche technique, son prix et sa date de sortie.

Ce que l'on sait du Sony WH-1000XM6 est plutôt prometteur

Tout d'abord, Sony y aurait mis une puce QN3 nettement plus performante, qui suggère des progrès en matière d'efficacité de l'annulation de bruit. Cette puce serait 7 fois plus rapide que la version QN1 implémentée dans le WH-1000XM5. Il y a d'emblée quelque chose d'un peu surprenant si cela se confirme. Puisque, visiblement, Sony n'a jamais proposé de puce estampilée QN2 dans son lineup – suggérant un saut de génération.

Le casque intègrerait également un nouveau convertisseur DAC amélioré qui délivrerait une distorsion sonore réduite et un son plus immersif. Pour améliorer la qualité sonore lors des appels, six microphones dopés à l'IA et doté de la technologie beamforming serait de la partie. La qualité du son capté par les micros restant un problème pour tous les casques et écouteurs du marché actuels.

L'annulation de bruit adaptative serait bien de la partie, comme c'est le cas sur le modèle le plus récent disponible. Du côté de la qualité sonore sans fil (en Bluetooth 5.3), le listing mentionne le codec LDAC, et la réduction des bruits causés par le vent. Il est aussi question de “Speak to chat” et et d'Audio Spatial personnalisé. La connectivité sans fil peut accommoder simultanément plusieurs appairages.

La bande passante du bluetooth étant limitée, les inconditionnels du Lossless préfèreront sans doute une connexion filaire. Sony propose sur ce casque un port jack classique (3.5 mm) ce qui devrait rendre la chose assez pratique. Même si rester attaché à un câble ne l'est pas vraiment à l'heure du tout sans fil.

Comme toujours la recharge passerait par un port USB type C. Et, au-delà, l'autonomie resterait inchangée avec jusqu'à 30 heures d'écoute. Le tout avec une recharge rapide (3 minutes délivre trois heures de fonctionnement). L'appareil serait proposé au prix de 388,43 € avec un lancement fixé au 15 mai 2025. On vous conseille toutefois de ne pas prendre cette dernière info pour argent comptant – puisqu'il arrive souvent que le prix et la date de mise sur le marché soient modifiées avant le début de la période de teasing officiel.