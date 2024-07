Soldes Apple : voici les iPhone, AirPods, iPad et MacBook en promotion pour les soldes d’été 2024

Les produits Apple sont connus pour leur performances mais aussi leurs prix élevés. Heureusement, durant les soldes, les promotions vous offrent la possibilité d’acquérir un iPhone, un iPad, un MacBook ou encore des AirPods moins chers. Découvrez ici notre sélection des meilleures offres des soldes Apple.

Soldes Apple : Notre sélection des meilleures offres à ne pas manquer

Cette année, les soldes d’été se tiennent du mercredi 26 juin au mardi 23 juillet. Durant cette période, de nombreuses marques, enseignes et sites de e-commerce affichent des prix cassés sur les produits high-tech. Apple n’y échappent pas. Si vous voulez acquérir un nouvel iPhone ou une tablette, si un Macbook vous fait de l’oeil depuis longtemps, et si vous souhaitez compléter vos accessoires avec des AirPods, un clavier ou une montre connectées, ne tardez pas. C’est le bon moment pour faire vos achats en faisant des économies.

En plus des réduction immédiates, vous avez des offres qui peuvent se cumuler, comme des bonus reprise, des offres de remboursement ou des coupons. Mais attention, les produits en promotion sont en quantité limitée. Profitez-en avant les ruptures de stock !

Les MacBook Air sont à prix cassé pour les soldes

Cliquez ici pour acheter le MacBook Air 13 M3 à 1099 € (dont 200 € de bonus reprise)

Cliquez ici pour acheter le MacBook Air 13 M3 à 1199 €

Cliquez ici pour acheter le MacBook Air 15 M2 à 1099 €

Les derniers MacBook Air dotés de la puce M3 sont sortis ce printemps et bonne nouvelle, durant les soldes d'été, vous pouvez vous les offrir à tarif réduit. Le MacBook Air M3 de 13 pouces est actuellement affiché à 1 299 € sur la Fnac. Avec le bonus reprise de 200 €, vous pouvez l’avoir pour seulement 1099 €. Si vous n'avez pas d'appareil à faire reprendre mais que vous souhaitez quand même acheter le MacBook Air M3 de 13 pouces, vous pouvez profiter de l'offre Amazon où l'ordinateur est à seulement 1199 €. Si vous cherchez un MacBook avec de belles performances en promotion, ce bon plan devrait vous plaire.

Le MacBook Air M3 dispose de caractéristiques qui réduisent considérablement les écarts entre les MacBook Air et Pro. Avec son écran Liquid Retina de 13,6 pouces , c'est un modèle performant et compact. Sa dalle profite d'une résolution de 2 560 x 1 664 pixels.

Sous le capot, on retrouve la puissante puce M3 avec CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs. On retrouve également 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. Comme ce modèle est peu énergivore, vous pouvez l'utiliser toute la journée sans craindre des pannes de batterie. Enfin, le MacBook Air M3 de 13 pouces est équipé d’une webcam Full HD et d’un clavier rétroéclairé.

Les iPhone 15 Pro et Pro Max sont en promotion pour les soldes

Cliquez ici pour acheter l'iPhone 15 Pro Max à 1 269 € au lieu de 1480 €

Cliquez ici pour acheter l' Air 15 M2 à l'iPhone 15 Pro (256 Go) à 1149 € au lieu de 1360,95 €

Les iPhone 15 sont venus rejoindre la grande famille des smartphones Apple il y a quelques mois seulement. L’iPhone 15 Pro Max, le modèle le plus performant de la gamme. Toujours en vente au prix de 1480 € sur le site de la marque à la pomme, vous pouvez profiter de la version avec 256 Go de stockage à seulement 1269 € sur Amazon pendant les soldes.

Équipé de la toute nouvelle puce Apple A17 Pro, l’iPhone 15 Pro Max figure parmi les meilleurs smartphones du marché. Il est à la fois ultra puissante et peu énergivore. Il bénéficie d'ailleurs d'une belle autonomie de 29h d’utilisation en lecture vidéo. Il dispose d'un port de charge USB-C et du nouveau bouton Action qui vous offre la possibilité de configurer un raccourci. Conçu en titane, c'est un smartphone particulièrement résistant et léger.

L'iPhone 15 Pro Max est également doté d'un écran Super Retina XDR 6,7 pouces. La dalle profite d'une résolution de 2796 x 1290 pixels et d'un taux de rafraichissement adaptatif capable d'atteindre les 120 Hz. Côté photo, on retrouve à l'arrière un capteur principal 48 MP ainsi qu'ultra grand angle 12 MP et un Zoom 12 MP avec le zoom optique 5x et numérique 25x.

Vous souhaitez un iPhone puissant mais avec un plus petit écran ? Amazon propose une belle promotion sur l'iPhone 15 Pro de 256 Go. Le smartphone est ainsi affiché à 1149 € au lieu de 1360,95 €.

