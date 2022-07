Soldes iPhone 12 Pro : la version 256 Go du téléphone Apple est à 859 €

L'iPhone 12 Pro fait l'objet d'un bon deal à saisir sur la boutique en ligne d'Orange. Pour la deuxième démarque des soldes d'été 2022, la version 256 Go du téléphone Apple passe à moins de 860 euros grâce à une remise immédiate de 300 euros.

Direction la boutique en ligne Orange pour ce deal consacré aux soldes Apple de l'été 2022. Jusqu'au mardi 19 juillet prochain, l'iPhone 12 Pro compatible 5G bénéficie de 300 euros de réduction sur son prix conseillé.

Ainsi, la version 256 Go du téléphone de la marque à la pomme proposée en plusieurs coloris est vendue à 859 euros au lieu de 1159 euros. Pour information, la livraison du téléphone se fait gratuitement à domicile.

Commercialisé depuis près de deux ans, le modèle Pro de l'iPhone 12 dispose d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une définition de 2532 x 1170 pixels à 460 ppp et une fréquence de rafraîchissement à 60 Hz. L'Apple iPhone 12 Pro embarque aussi une mémoire vive de 6 Go de RAM, le processeur Apple A14 Bionic, le système d'exploitation iOS 14 et une batterie de 2815 mAh compatible avec la recharge rapide filaire à 20W ou sans fil jusqu'à 15W avec MagSafe. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 12 + 12 + 12 MP et un capteur frontal de 12 MP. Besoin de plus d'informations ? Si c'est le cas, vous pouvez jeter un oeil à notre article consacré au test de l'iPhone 12 Pro.