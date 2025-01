Soldes Galaxy Watch 7 : grosse chute de prix sur la montre connectée de Samsung !

C’est le premier jour des soldes et il faut déjà être très réactif pour ne pas passer à côté des meilleures offres du moment. La montre connectée Samsung Galaxy Watch 7 est actuellement à prix sacrifié sur Amazon. En cumulant la réduction immédiate de 100 € avec l'offre de remboursement de 50 €, vous pouvez l'avoir à seulement 199,99 € au lieu de 349,99 €. Les promotions les plus intéressantes sont prises d’assaut, alors ne passez pas à côté de cette opportunité !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

La Samsung Galaxy Watch7 fait partie des meilleures smartwatch Android du marché. Et si vous avez un smartphone Samsung, il n’y a pas besoin de tergiverser 107 ans, c’est LE modèle qu’il vous faut. Mais tout le monde ne peur pas mettre 350 euros dans une montre connectée.

Heureusement, à l’occasion des soldes d’hiver 2025, Amazon propose une double baisse de prix sur ce modèle phare de la marque coréenne. En effet, le prix affiché sur Amazon est déjà 100 € moins cher que le prix conseillé. Mais vous pouvez encore baisser le prix de 50 € grâce à une offre de remboursement différé sur le site officiel de Samsung. Pour se faire, il vous suffit de suivre les instructions ici.

Samsung Galaxy Watch 7 : l’une des meilleures montres connectées Android est à prix sacrifié pour les soldes

Les montres connectées sont devenues des accessoires indispensables pour compléter les smartphones. Vous pouvez les utiliser pour faire du sport, faire le suivi de votre santé ou tout simplement pour avoir accès à certaines fonctionnalités de votre mobile sans avoir à le sortir de votre poche.

Comme nous avons pu le voir dans notre test complet de la montre connectée Samsung Galaxy Watch 7, il s’agit d’un des meilleurs modèles disponibles sur le marché. Cette montre connectée est dotée d'un écran Super AMOLED de 1,3 pouce qui offre une définition de 432 x 432 pixels. Elle fonctionne sous Android Wear enrichi par la surcouche One UI Watch pour une expérience utilisateur toujours plus fluide et intuitive.

Sous le capot, on retrouve un processeur Exynos W1000, associé à 2 Go de RAM. L'appareil dispose également d'un espace de stockage interne de 32 Go, permettant de conserver des applications, des fichiers et des données directement sur la montre. Sa batterie de 300 mAh vous offre une autonomie confortable pour utiliser votre montre connectée tout au long de la journée.

Certifié IP68, ce modèle profite d'une étanchéité jusqu'à 50 mètres. Vous pouvez donc l'utiliser lors de vos sessions de sports sous l'eau. Elle propose par ailleurs une large gamme de fonctionnalités : compteur de pas, suivi des calories brûlées, calcul du Vo2 max, mesure continue de la fréquence cardiaque, suivi du SpO2 (taux d'oxygène dans le sang), détection de l'apnée du sommeil et suivi du stress. En outre, elle reconnaît automatiquement plus de 90 types d'exercices physiques, facilitant ainsi le suivi des performances sportives. En somme, la Galaxy Watch 7 est un véritable assistant digital au poignet qui vous permet aussi de suivre votre santé.