Galaxy Watch 7 : la montre connectée Samsung est à moins de 200 €, vite !

Lancée il y a quelques mois à 320 € pour la version de base, la Galaxy Watch 7 est beaucoup moins chère en ce moment sur le site officiel de Samsung. Vous pouvez l’acheter dès 199 € grâce à une réduction totale de 120 €. On vous dit comment profiter de ce bon plan.

C’est l’une des meilleures montres connectées haut de gamme du marché et elle fait l’objet d’une belle réduction grâce à plusieurs offres promotionnelles de fin d’année sur le site de Samsung. La Galaxy Watch 7, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, est affichée à la base à 299 € au lieu de 319 €, ce qui correspond à une première remise de 20 €.

Samsung vous propose une seconde réduction immédiate de 50 € sous la forme d’un bonus de reprise au panier. Rien de bien compliqué pour ceux qui en ont l’habitude : il suffit de faire reprendre n’importe quel appareil, même s’il est cassé et ne fonctionne plus. Il peut s’agir d’un vieux téléphone, d’une tablette, d’écouteurs sans fil ou d’une montre connectée d’ancienne génération.

Et si le produit est récent et que sa valeur de reprise est susceptible d’être intéressante, le montant est aussi déduit immédiatement du prix d’achat de la Galaxy Watch 7 au panier. Dans tous les cas, vous bénéficiez systématiquement des 50 € de bonus au panier. Et ce n’est pas tout.

Trois réductions cumulées pour la Galaxy Watch 7 chez Samsung

En combinant les deux offres précédemment citées, on arrive à 249 € au lieu de 319 € pour la Galaxy Watch 7, grâce à des réductions immédiates au panier. En outre, jusqu’au 12 janvier 2024, tout achat de la Galaxy Watch 7 sur le site de Samsung vous rend éligible à une offre de remboursement de 50 €.

Au final, la montre connectée vous reviendrait à 199 € au lieu de 319 €, ce qui correspond à une réduction totale de près de 40%. Vous économisez 120 € sur le prix d'achat normal. Notez que ces offres sont valables sur toutes les versions de la Galaxy Watch 7 (Bluetooth, 4G et peu importe la taille et le coloris).

Rappelons brièvement pour finir les caractéristiques de la montre connectée de Samsung. La Galaxy Watch 7 intègre une nouvelle puce plus puissante pour une meilleure fluidité. On y retrouve également un nouveau capteur BioActive à 13 LED au lieu de 5 LED pour la précédente version de la montre.

Résultat : la Watch 7 est beaucoup plus précise dans la mesure des indicateurs de santé. Fréquence cardiaque, tension artérielle, qualité du sommeil, oxygène du sang… les valeurs sont plus fiables. Enfin, la nouvelle montre connectée de Samsung embarque un nouveau GPS double fréquence qui offre lui aussi une meilleure précision de la géolocalisation.