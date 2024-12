Huawei Watch Fit 3 : grosse remise sur la montre connectée, avec les écouteurs Freebuds SE 2 offerts en bonus

La montre connectée la moins chère de Huawei voit son prix descendre encore plus bas dans le cadre des fêtes de fin d’année. La Watch Fit 3 fait ainsi l’objet d’une belle remise, avec les écouteurs sans fil Freebuds SE 2 offerts en bonus. On vous dit comment en profiter.

Lancée un peu plus tôt cette année, la Huawei Watch Fit 3 est le troisième modèle de la série des montres connectées Huawei dédiée au sport. Alors que la gamme des GT met en avant des montres avec un design tout en rondeur, la Watch Fit 3 adopte un look plus sportif qui rappelle celui des Apple Watch.

Alors qu’elle a été lancée à 160 € en mai 2024, la montre connectée Huawei fait en ce moment l’objet d’une remise d’un peu moins de 25% sur le site officiel de la marque. Le rapport qualité-prix était déjà parmi les meilleurs du marché. Il l’est un peu plus à quelques jours de Noël, avec un prix qui passe à 123,49 €.

Watch Fit 3 : une double réduction sur le site de Huawei, avec des écouteurs en bonus

La Huawei Watch Fit 3 est en promotion à la base à 129,99 € au lieu de 159,99 €, ce qui correspond à une réduction de presque 20%. Mais vous pouvez faire baisser ce prix un peu plus grâce au code promo A5NOELFR qui donne droit à une réduction supplémentaire de 5%.

Au final, la montre connectée revient donc à 123,49 € et c’est le meilleur prix que vous trouverez sur le web en ce moment. Ce prix est valable pour les coloris gris (tissé), rose et vert. Les autres couleurs sont légèrement plus chères, mais profitent elles aussi des mêmes promotions.

Et comme si cela ne suffisait pas, Huawei vous offre également les FreeBuds SE 2, ses écouteurs sans fil d’une valeur de 60 €. Le cadeau s’ajoute automatiquement au panier. Et si vous souhaitez acheter un second bracelet, il vous coûtera 4,99 € au lieu de 39,99 €. C’est en somme une belle promotion que propose Huawei sur la montre connectée en cette fin d’année.

Les caractéristiques de la Huawei Watch Fit 3

Pour finir, rappelons brièvement les atouts de la Watch Fit 3. Elle est proposée dans une seule taille « unisexe » de 43 mm. Au cœur du boîtier, on retrouve un écran AMOLED de 1,82 pouces au format rectangulaire, mais un peu plus « carré » que les précédentes versions de la montre.

L’écran offre un pic de luminosité de 1500 nits, ce qui est très lumineux et permet d’avoir une excellente lisibilité même en plein soleil. La fonctionnalité Always-On est bien évidemment de la partie, mais il faut l’activer dans les paramètres.

La Huawei Watch Fit 3 tourne évidemment sous HarmonyOS, le système maison de la marque. Pour ce qui est des fonctionnalités, la montre s’appuie sur une armada de capteurs. Elle dispose d'un accéléromètre, d'un gyroscope, d'un capteur géomagnétique, d'un capteur de fréquence cardiaque ou encore d'un capteur pour la mesure du taux d’oxygène dans le sang (sp02).

Et comme toute véritable montre connectée dédiée au sport, le GPS est embarqué. Notez que la Huawei Watch Fit 3 propose plus de 100 programmes d’entrainement pour les sportifs et qu’un mode spécial de coaching vous guide dans vos exercices, comme à la salle de sport.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la Watch Fit 3 dispose d’une batterie de 400 mAh. Elle offre jusqu’à 10 jours d’utilisation pour un usage classique au quotidien et jusqu’à 7 jours en utilisation intensive selon la marque.