Soldes Galaxy Tab S9 : la tablette Samsung avec 12 Go de RAM est en forte promotion

Vous avez l'intention de vous offrir la Galaxy Tab S9 ? Si c'est le cas, sachez que la tablette Samsung incluant 12 Go de RAM fait l'objet d'une superbe offre promotionnelle à l'occasion des soldes d'été.

Dans le cadre des soldes d'été 2025, jusqu'à ce samedi 5 juillet, le site Rakuten met en avant une sélection d'ordinateurs et de tablettes à prix réduits. Parmi cette sélection de produits, on peut notamment trouver la Galaxy Tab S9 en forte promotion. Depuis le vendeur français officiel Darty, la tablette Samsung disponible dans un coloris gris anthracite et comprenant 12 Go de RAM est à 459,99 euros au lieu de 849,99 euros.

La réduction de presque 400 euros se fait grâce à une remise immédiate de 40 % de la part de Rakuten et à une remise de 50 euros via le coupon ORDI50. Le code promo en question doit être saisi lors de l'étape du panier et la commande vous donne droit à un cashback supplémentaire de 18,40 euros si vous êtes membre du ClubR Rakuten.

Quelles sont les caractéristiques de la Samsung Galaxy Tab S9 ?

Lancée par Samsung au cours de l'été 2023, la Galaxy Tab S9 liée au bon plan Rakuten et fournie avec un stylet S-Pen est dotée d'un écran tactile Dynamic AMOLED de 11 pouces avec une définition de 2560 x 1600 px et un taux de rafraichissement de 120 Hz.

La tablette du géant coréen est aussi équipée d'un processeur Snapdragon 8 Gen 2, d'un espace de stockage de 256 Go (extensible jusqu'à 1 To), d'une batterie de 8400 mAh et du système d'exploitation Android 13 avec une surcouche One UI.

La partie photo/vidéo est assurée par la présence d'une caméra arrière de 13 MP et d'une caméra frontale de 12 MP. Quatre haut-parleurs intégrés Dolby Atmos, le Wi-fi 6E, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, un port USB-C 3.2 Gen 1, un lecteur d'empreintes digitales ou bien encore la reconnaissance faciale sont enfin de la partie.