Soldes Galaxy Buds 2 : les écouteurs Samsung à réduction de bruit sont à moins de 60 €

Les Galaxy Buds 2 sont en soldes chez Amazon. Les écouteurs sans fil Samsung à réduction de bruit peuvent être obtenus sous les 60 euros grâce à une double réduction.

Même si le Prime Day 2024 se tiendra dans plus de deux semaines, Amazon profite des soldes d'été pour proposer une paire d'écouteurs sans fil Samsung à réduction de bruit et à prix réduit. Disponibles dans un coloris noir ou vert, les Galaxy Buds 2 de la marque coréenne sont à 59,99 euros au lieu de 149,99 euros. La réduction de 90 euros se fait grâce à une remise immédiate de 70 euros et à une autre remise de 20 euros via un coupon à cocher. Pour information, le coupon de réduction est valide jusqu'au lundi 15 juillet 2024 dans la limite des coupons disponibles.

Sortis il y a trois ans, les Galaxy Buds 2 de Samsung sont des écouteurs qui disposent de deux microphones détectant les bruits ambiants (instantanément bloqués grâce à la technologie ANC de suppression active de bruit), d'un design ergonomique, de la technologie sans fil Bluetooth 5.2 et d'un son immersif. À propos de l'autonomie, la paire d'écouteurs sans fil est utilisable pendant une durée maximale de 29 heures en fonction de son utilisation. Compatible avec la charge sans fil, une durée de 5 minutes de chargement permet d'avoir une heure d’écoute supplémentaire. Pour en savoir plus sur les écouteurs, voici notre article lié au test des Samsung Galaxy Buds 2.