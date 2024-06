Prime Day : c’est officiel, Amazon dévoile les dates de l’édition 2024 !

L'édition 2024 du Prime Day d’Amazon approche. Le géant du e-commerce vient d'annoncer les dates de sa prochaine grande messe de bons plans.

Depuis sa première édition en 2015, le Prime Day d'Amazon est devenu un incontournable de l’été. Cet événement promotionnel figure parmi les avantages réservés aux membres du programme Amazon Prime. En plus de la livraison gratuite en un jour ouvré, ainsi que de l’accès aux plateformes Prime Video, Prime Reading, Amazon Music Prime ou encore Prime Gaming, vous pouvez profiter de cette courte période pour faire vos achats à prix cassé.

Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut profiter des bons plans du Prime Day grâce à l'inscription gratuite pour une période d'évaluation de 30 jours. Même si vous n'êtes pas encore membre Prime, cet événement vous concerne donc aussi. Alors, pourquoi s’en priver ?

Profiter de l'essai gratuit Amazon Prime

Amazon dévoile les dates de la prochaine édition du Prime Day

Le Prime Day se déroule sur deux jours habituellement. Et cette année, il se tiendra les mardi 16 et mercredi 17 juillet 2024, soit quelques jours avant la fin des soldes.

Comme chaque année, vous pourrez profiter de centaines de milliers d’offres exclusives, de quoi réaliser de belles économies. Et en général, les promotions du Prime Day Amazon sont plus intéressantes que celles affichées durant les soldes ou le Black Friday. Mais cet évènement éphémère ne dure que 48 heures, de 00h01 le premier jour à minuit le second. N’attendez donc pas pour en profiter.

Prime Day 2024 : à quoi s'attendre ?

Le Prime Day est l’occasion idéale pour vous équiper à prix réduit. Vous trouverez ainsi de belles promotions sur les appareils Amazon comme les enceintes connectées Echo, les liseuses Kindle ou les Fire TV. Mais ça n’est pas tout ! Toutes les catégories sont concernées par les promotions. Ainsi, tout comme la mode, la maison, les produits de beauté et du quotidien ou encore les sports et loisirs, les produits high-tech sont à un prix défiant toute concurrence.

Si vous envisagez d'acheter un nouveau smartphone, une tablette, un PC portable, une console, des écouteurs ou une TV, c'est le moment opportun pour le faire. Un grand nombre de constructeurs profite du Prime Day pour écouler leurs stocks. Comme pour les éditions précédentes, l'équipe bons plans de Phonandroid couvrira l'évènement et relaiera en temps réel les meilleures offres Amazon à ne pas manquer.