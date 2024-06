Soldes Galaxy Book 4 : l’excellent ultrabook Samsung est à moins de 450 € !

Pour les soldes d'été, Boulanger baisse drastiquement le prix du Galaxy Book 4. Quelques mois seulement après sa sorte, l'ultrabook Samsung fait déjà l'objet d'une réduction de plus de 50%. Il est à 499 € au lieu de 949 €, mais vous pouvez baisser encore plus le prix grâce à un bonus de reprise de 50 €.

Le Galaxy Book 4 est un PC portable léger et puissant lancé en 2024 à 949 € dans sa version de base. C'est justement celle-ci qui fait l'objet d'une belle réduction dans le cadre des soldes d'été sur Boulanger. Elle est en ce moment à 449 € au lieu de 949 € à ses débuts, ce qui représente une réduction de 500 € (-54%).

Le produit est affiché à 499 €, mais si vous le souhaitez faire baisser davantage le prix, Boulanger offre un bonus de reprise de 50 € si vous apportez un ancien ordinateur portable en magasin, qu'il soit fonctionnel ou non. Notez que le bonus est offert en plus du montant de la reprise.

Pour bénéficier de la réduction supplémentaire de 50 €, choisissez le retrait magasin comme mode de livraison. Vous pourrez ainsi réclamer votre bonus en échange de votre ancien ordinateur une fois dans le Boulanger le plus proche de chez vous.

Galaxy Book 4 : un ultrabook qui a la cote

Si vous recherchez un PC portable léger et performant, les Galaxy Book font partie des meilleurs modèles du marché. La série Galaxy Book 4 comporte plusieurs modèles. Celui qui est en promotion se positionne en entrée de gamme de la série.

Il dispose d'un processeur Intel Core i5-1335U parmi les plus récents. Celui-ci est épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Notez que la RAM est soudée et ne peut donc pas être augmentée. Cette donc une configuration de base qui conviendra à ceux qui ne lancent généralement pas plusieurs tâches intensives sur leurs machines.

Enfin, le Galaxy Book 4 dispose d'un écran anti-reflet de 15,6 pouces (Full HD) et offre une autonomie allant jusqu'à 15 heures.