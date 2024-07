Vous cherchez un ultra-portable léger, performant et pas trop cher ? Celui-ci est fait pour vous. Notre test du Huawei MateBook 14

Le Huawei MateBook 14 est le tout nouvel ultra-portable phare de Huawei, celui qui doit séduire les foules. Pour y parvenir, la marque chinoise propose une expérience premium pour un prix juste. Mission accomplie ?

Huawei compte bien secouer le marché des ultra-portables avec ses deux nouveaux PC haut de gamme. Nous avons déjà été convaincu par le Huawei MateBook X Pro, le fer de lance de la gamme qui ne se fixait aucune limite de prix. Toutefois, c’est le MateBook 14 qui a pour mission de séduire le plus grand nombre. Pourquoi ? Car il veut proposer le meilleur à un tarif raisonnable.

Le MateBook 14 2024 a de nombreuses armes pour convaincre : un châssis en aluminium très chic et léger, un écran OLED tactile de 14 pouces et un processeur Intel Ultra 7, le tout pour moins de 1500 euros. Sur le papier, cela fait envie, mais qu’en est-il dans la pratique ? Nous allons le vérifier tout de suite.

Prix et disponibilité

Le Huawei MateBook 14 2024 est d’ores et déjà disponible sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires. En France, il n’est vendu qu’en coloris vert et dans une seule configuration : Intel Ultra 7. Le tarif affiché est de 1299 euros, ce qui pour un ultra-portable premium se montre relativement abordable.

Huawei MateBook 14 2024 Ecran OLED tactile de 14,2 pouces

2880 x 1920 pixels

120 Hz Dimensions 312 x 226 x 14 mm Poids 1,31kg CPU Intel Core Ultra 7 155H GPU Intel Arc RAM 16 Go Stockage 1 To Connectique - 1 x Thunderbolt 4

- 2 x USB 3.2 Type A

- 1x HDLI

- 1x port Jack 3.5 mm



Prix 1399 euros

Un MacBook sous Windows

Si on devait grossièrement résumer le design des PC portables de Huawei, on pourrait dire que ce sont des MacBook sous Windows. Une philosophie totalement assumée par la marque depuis qu’elle fait des ordinateurs. Pourquoi avoir honte de s’inspirer des meilleurs en la matière, après tout ? Le MateBook 14 édition 2024 reste dans cette lignée.

Nous avons donc un ordinateur aux lignes grandement inspirées de ce qui se fait du côté de Cupertino, mais qui n’oublie pas d’avoir une personnalité pour autant. Le MateBook dispose d’un châssis en aluminium anodisé très agréable en main. On apprécie surtout ce coloris vert (seul disponible en France) qui lui donne un charme fou. Même s’il adopte des faux airs de MacBook, on reconnait au premier coup d’œil la patte Huawei. Du beau boulot.

Qui dit ultra-portable dit PC conçu pour la mobilité. Le MateBook 14 pèse 1,3 kilo. Si ce n’est pas aussi impressionnant que les 980 grammes du MateBook X Pro, cela reste dans la moyenne du marché. Ainsi, l’ordinateur peut être trimballé tous les jours dans un sac et ce sans aucun souci (il faut ajouter le chargeur de 300 grammes). Plus, son châssis n’est pas trop sujet aux traces de doigts ni aux micro-rayures, ce qui est une excellente chose. Pensez tout de même à investir dans une sacoche de protection, le constructeur n’en fournissant pas dans la boîte.

Le produit est relativement fin (14 mm) mais ses tranches sont assez épaisses pour accueillir une connectivité complète. Ainsi, nous avons un port ThunberBolt 4, mais aussi deux ports USB 3.2 Type-A ainsi qu’un port HDMI, bien pratique pour la vie de bureau. Ajoutons à cela le traditionnel port Jack 3.5 mm. Bref, tout ce qu’il faut là où il faut : il n’y aura pas nécessairement besoin de se trimballer un HUB supplémentaire avec soi.

Parlons maintenant du clavier. Le MateBook 14 ne bénéficie pas du fantastique clavier du MateBook X Pro. Il se contente de reprendre le format des précédentes itérations, avec ses qualités et ses défauts. Des qualités, il y en a : une course courte avec une bonne résistante, un rétroéclairage sur trois niveaux, une touche Entrée sur deux lignes (mine de rien, c’est important) ainsi que la présence d’un capteur d’empreintes … taper sur le MateBook 14 est très agréable, nous écrivons d’ailleurs ce présent test avec. En revanche, on déplore toujours des touches légèrement trop espacées qui viennent parfois gêner l’écriture.

Le trackpad, pour sa part, a le mérite d’être bien centré et réactif. Néanmoins, on aurait aimé un clic moins mécanique. Ce n’est pas gênant dans l’utilisation, mais la sensation procurée n’est pas très agréable. On a vu mieux.

Le PC de Huawei adopte un écran OLED de 14 pouces qui bénéficie du tactile. Ce dernier affiche un rapport écran/façade qui grimpe à presque 90%, donc confortable. On apprécie particulièrement les angles arrondis qui donnent un charme fou à l’affichage ainsi que la présence de la webcam sur le bord supérieur. Pour rappel, Huawei a longtemps eu l’habitude de cacher la caméra dans une touche du clavier, emplacement pas vraiment flatteur pour la visio. C’est une époque révolue, et c’est tant mieux.

Notons que la webcam ne peut pas être utilisée pour la reconnaissance faciale via Windows Hello, le seul déverrouillage biométrique possible se faisant via le capteur d’empreintes.

En résumé, Huawei livre un ordinateur au design réussi, aux finitions impeccables et surtout très agréable à utiliser. Pour le dire simplement : nous avons presque un MacBook sous Windows. Un PC bien conçu qui bénéficie en plus d’une belle particularité visuelle avec son coloris vert. Un beau design ne fait pas tout, il est maintenant temps de se plonger dans les entrailles de la bête.

A lire aussi – Microsoft met le paquet sur l’IA avec ce nouveau PC, mais ce n’est pas une réussite éclatante. Notre test du Surface Laptop 2024

Un bel écran OLED qui aurait mérité un meilleur traitement anti-reflets

Le Huawei MateBook 14 dispose d’une dalle OLED de 14,2 pouces d’une définition de 2880 x 1920 pixels avec un taux de rafraîchissement dynamique de 60 à 120 Hz. L’écran dispose de deux particularités. La première, c’est d’être tactile, ce qui est un peu inutile sur un ordinateur qui n’est pas 2 en 1, et la deuxième c’est d’adopter un format en 3 :2, idéal pour la bureautique.

Nous avons évidemment analysé la dalle à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont satisfaisants. OLED oblige, elle offre un contraste infini, ce qui signifie que les noirs sont profonds (pixels éteints) et les blancs éclatants. Parfait pour regarder des films ou des séries. Nous avons mesuré une luminosité à 470 cd/m² au maximum, ce qui est correct pour une dalle OLED, mais contrebalancé par un traitement des reflets quasi-inexistant. Travailler à la terrasse d’un café sera difficile. Testé et approuvé.

On mesure une température des couleurs très juste à 6500K, soit pile la norme vidéo. L’affichage ne tire donc ni vers le rouge, ni vers le bleu. Huawei propose deux profils d’écran dans ses paramètres : Couleurs Pro et classique. Le premier affiche un Delta E moyen à 2,9 (en-dessous de 3 étant bon). C’est correct malgré des couleurs primaires un poil fluos. Ce n’est pas le meilleur PC pour traiter ses photos, mais c’est loin d’être honteux. En désactivant ce mode, on atteint un Delta E moyen à 5,5 avec des nuances totalement fluos. Ça flatte la rétine, mais ce n’est pas très fidèle. En résumé, on a donc un écran bien calibré, qui laisse le choix à l’utilisateur, mais qui traîne tout de même quelques écueils. La présence de la technologie OLED reste appréciable et apporte une réelle plus-value par rapport au LCD classique.

Concernant l’audio, nous sommes un poil déçus. Sur le MateBook X Pro, Huawei nous avait régalé, notamment en plaçant les hauts parleurs de chaque côté du clavier. Ce n’est pas le cas ici (il y avait pourtant la place). Ces derniers sont situés au pire endroit possible, à l’avant du châssis sous l’écran. Toutefois, ils offrent un son puissant et équilibré compte tenu du format, malgré un petit effet de boîte présent. C’est donc juste correct, mais on espérait mieux.

Un processeur puissant et une chauffe bien gérée

Le Huawei MateBook 14 est équipé d’un processeur Intel Ultra 155H épaulé par 16 Go de RAM et par un GPU Intel Arc. Précisons qu’il ne s’agit pas d’un ordinateur estampillé Copilot+, donc conçu pour l’IA. Entre nous, ce n’est pas vraiment un mal.

Nos benchmarks témoignent d’une puissance attendue. Il affiche les mêmes résultats que les PC dotés du même CPU, comme le Vivobook S14 d’Asus. Un ordinateur capable donc de faire tourner des logiciels gourmands comme Photoshop ou encore de lourdes feuilles de calcul sans souci. Là-dessus, tout est carré.

Les Intel Ultra sont accompagnés d’un eGPU Intel Arc. Ce dernier représente un bond de géant dans la gestion de la 3D par rapport aux anciens Iris Xe. Bien évidemment, le MateBook 14 n’est pas un PC gaming, mais lancer quelques jeux permet de se faire une bonne idée de sa puissance réelle. Ainsi, en définition native (3K) et en réglant les graphismes en moyens, Baldur’s Gate 3 tourne à 12 i/s, Red Dead 2 à 16 i/s, Homeworld 3 à 19 i/s et Zau à 59 i/s. Tous ces titres tournent à plus de 30 i/s en les passant en 1080p. Ils sont donc théoriquement jouables. Pour résumer, le MateBook 14 offre une puissance graphique correcte pour ceux qui en ont besoin dans le cadre du travail.

Lorsque le processeur est mis à l’épreuve, comme quand un jeu est lancé, sa gestion de la chauffe et du bruit sont exemplaires. Ainsi, le CPU atteint les 80 degrés, mais le châssis reste frais en surface avec une pointe à 49 degrés entre le clavier et l’écran. C’est excellent. Les ventilateurs n’accusent qu’une faible nuisance sonore, puisque nous avons mesuré 39 décibels. Dans une pièce silencieuse, nous les entendons à peine. Bref, du beau travail de la part de Huawei.

Une excellente autonomie

Le MateBook 14 dispose d’une batterie de 70 Wh. Si nous sommes loin des performances des processeurs ARM de chez Qualcomm, nous avons tout de même une bonne autonomie. Lors de notre session test habituelle (vidéo sous Edge en 1080p, écran réglé à 200 cd/m²) nous atteignons les 14 heures avant que le PC ne s’éteigne. C’est bien. En usage bureautique classique, on atteint les 12 ou 13 heures selon l’usage. Bref, il est tout à fait possible de prendre son PC avec soi toute une journée en laissant le chargeur à la maison.

Le chargeur, justement, ne fait que 300 grammes et propose une puissance de 65 Watts. Nous avons mesuré une réalimentation du MateBook de 1 à 100% en une heure et trente minutes. C’est correct.

Alors, on achète ?

Sur son positionnement tarifaire, le MateBook 14 2024 est tout simplement l’un des meilleurs ultra-portables du marché. Malgré quelques écueils, comme au niveau du clavier ou du calibrage d’écran, Huawei rend une bonne copie.

Le MateBook 14 est en effet un PC premium à un prix raisonnable. On aime son design inspiré des MacBook, sa bonne gestion de sa puissance mais surtout la présence d’un écran OLED, vraiment appréciable sur ce format.

Plus que ça, l’ordinateur de Huawei est un vrai régal à utiliser dans la vie de tous les jours. Nous-mêmes ne l’avons pas quitté pendant une semaine, appréciant à la fois sa polyvalence et sa légèreté. Bref, le parfait équilibre pour les nomades qui cherchent un bon PC à trimballer partout et qui ne veulent pas non plus se ruiner.