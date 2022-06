Le robot-cuiseur connecté Moulinex i-Companion est à prix canon sur Amazon pour les soldes !

Les robots-cuiseurs ont envahi les cuisines depuis quelques années. Ils permettent de cuisiner plus facilement et rapidement mais aussi de tester des nouvelles recettes. En revanche, ils sont généralement assez chers. Alors quoi de mieux que les soldes pour saisir une belle opportunité ?

Les soldes Amazon continuent avec cette belle offre sur le robot-cuiseur connecté Moulinex i-Companion. D’ordinaire en vente à un peu plus de 530 euros, il voit son prix baisser de plus de 80 euros. Vous pouvez donc vous le procurer pour 449 euros.

Le Moulinex i-Companion est la version connectée du premier robot-cuiseur multifonction conçu par Moulinex, le Companion. Bien qu’il ne propose pas de recettes pilotées, son principal atout est sa simplicité d’utilisation. Vous pouvez le contrôler depuis son panneau de commande mais également depuis votre smartphone que vous pourrez très simplement connecter au robot-cuiseur en Bluetooth. Vous avez ainsi accès directement à des programmes de cuisson préréglés. L’application Companion vous permet d’accéder à toutes les recettes Moulinex.

La taille de sa cuve (2,5 L de contenance utile) est adaptée à un usage familial puisqu’elle permet de faire des recettes pour 6 à 8 personnes. Il s’agit d’un appareil efficace pour mixer vos ingrédients et qui saura cuire vos préparations de façon homogène et précise entre 30 et 130 degrés. Pour les accessoires, Moulinex est généreux puisque sont inclus avec le i-Companion : un mélangeur, un couteau hachoir, un couteau pétrin/concasseur, un batteur ainsi qu’un panier vapeur. Le nettoyage du robot est simplifié car le bol, le couvercle, le capuchon et les accessoires sont compatibles lave-vaisselle.