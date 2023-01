Soldes Sony LinkBuds : les écouteurs sans fil passent à moins de 80 €

Besoin d'une paire d'écouteurs sans fil tout en ayant un budget de moins de 80 euros ? Optez pour les LinkBuds de Sony qui sont proposés à exactement 79,99 euros sur Amazon et chez Boulanger.

Près d'un an après leur commercialisation en France, les Sony LinkBuds sont proposés à un très bon prix sur les sites de deux revendeurs dans le cadre des soldes d'hiver 2023.

Ainsi, Amazon et Boulanger se sont alignés pour vous permettre d'acquérir les écouteurs de la marque japonaise au tarif de 79,99 euros au lieu de 199,90 euros ; soit une remise immédiate de 120 euros par rapport au prix conseillé du produit. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris gris des accessoires et la paire d'écouteurs sans fil est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Les WF-L900 de Sony, plus connus sous le nom de LinkBuds, embarquent un design circulaire ouvert qui vous permet de profiter de votre musique tout en restant connecté au monde qui vous entoure. Conçus à partir de plastique ABS recyclé, les écouteurs du constructeur japonais affichent une autonomie totale de 17h30 et sont compatibles avec la charge rapide. Un temps de charge de 10 minutes correspond à une heure d'autonomie. Certifiés IPX4, les écouteurs sont résistants à la pluie et à la sueur. Enfin, les Sony LinkBuds bénéficient de la technologie sans fil Bluetooth et de la compatibilité avec Alexa, Assistant Google et Siri.