Les écouteurs LinkBuds Sony WF-L900 sont à 59,99 € pour les soldes

Des écouteurs sans fil de la marque Sony font l'objet d'une offre promotionnelle intéressante sur le site Cultura. Pour la fin des soldes d'été 2023, les LinkBuds sont à moins de 60 euros grâce à une remise de 70%.

Il ne reste que quelques heures pour profiter des soldes d'été 2023 ! Jusqu'à demain, à 13 heures précises, l'enseigne Cultura propose une réduction de 70% sur l'achat d'une paire d'écouteurs sans fil de la marque Sony.

Affichés en temps normal à 199,99 euros, les LinkBuds Sony WF-L900 disponibles dans un coloris gris voient leur prix chuter à 59,99 euros par l'intermédiaire d'une remise de 140 euros. La réduction de 70% se fait lorsque le produit est ajouté dans le panier.

Les WF-L900 de Sony, aussi connus sous le nom de LinkBuds, disposent d'un design circulaire ouvert qui permet de profiter de vos morceaux musicaux préférés tout en restant connecté au monde qui vous entoure. Fabriqués à partir de plastique ABS recyclé, les écouteurs du constructeur japonais embarquent une autonomie totale de 17h30 et sont compatibles avec la charge rapide (un temps de charge de 10 minutes donne la possibilité d'avoir une heure d'autonomie supplémentaire). Certifiés IPX4, les écouteurs sont résistants à la pluie et à la sueur. Pour terminer, les Sony LinkBuds bénéficient de la technologie sans fil Bluetooth et de la compatibilité avec les assistants Alexa, Assistant Google et Siri.