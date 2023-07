Soldes AliExpress : une montre connectée LIGE à moins de 15€ pendant quelques jours !

Vous cherchez une montre connectée efficace et à bas prix ? Découvrez la montre connectée LIGE, disponible à moins de 15€ chez AliExpress ! On vous en dit plus ci-dessous.

Les montres connectées sont devenues monnaie courante aujourd'hui. Seul problème : elles peuvent parfois coûter très cher. Mais ce n'est pas une règle impossible à contourner. Il existe en effet certaines marques qui arrivent à proposer des produits complets pour un prix mini. C'est notamment le cas de LIGE et de sa montre connectée de sport à écran tactile disponible pour seulement 13,44€ chez AliExpress (avec la livraison gratuite qui plus est).

Un écran tactile, le suivi de la santé et 7 jours de batterie !

Pour ce prix, difficile d'imaginer avoir autre chose qu'une montre classique, et pourtant. La montre connectée LIGE propose un écran tactile de 1,28 pouces avec une résolution de 240*240. Elle est certifiée IP67 et peut donc supporter la pluie, la transpiration, mais aussi votre douche quotidienne.

Capable de vous suivre au quotidien, elle intègre un capteur de fréquence cardiaque et peut également surveiller votre sommeil. Mais ce n'est pas tout, parmi toutes ses fonctionnalités, on trouve également :

La pression artérielle par vous-même

Les notifications d'appel et de message

Les rappels sédentaires

Un podomètre

Des alarmes

Des rappels pour boire de l'eau ou prendre des médicaments

Un signal pour retrouver votre smartphone

Le comptage des calories

Le réglage d'objectifs sportifs

Avec des prestations très intéressantes, surtout pour son prix, il est également à noter qu'elle propose un boîtier avant en verre et un bracelet de montre en gel de silice. Elle est ainsi confortable, robuste et peut s'adapter à tous les styles.

Enfin, côté autonomie, elle peut tenir jusqu'à 7 jours avec une utilisation quotidienne et jusqu'à 30 jours en veille.

Tout savoir sur la montre connectée

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.